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«Объединение самозанятых России» просит президента РФ Владимира Путина рассмотреть новый механизм вывода денег с QIWI-кошельков

УрБК, Москва, 27.02.2024. Общественная организация «Объединение самозанятых России» попросила президента РФ Владимира Путина рассмотреть их предложение о введении нового механизма вывода средств с виртуальны кошельков в случаях, когда финансовая организация прекращает свою деятельность, как это произошло с КИВИ Банком. Соответствующее письмо (есть в распоряжении УрБК) глава организации Игорь Жмакин направил в адрес В. Путина.

Напомним, что 21 февраля Центробанк отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций. В тот же день владельцы электронных QIWI-кошельков столкнулись с тем, что вывести с них средства стало невозможно, а Центробанк заявил, что система страхования вкладов на средства, хранящиеся на электронных QIWI-кошельках, не распространяется.

По данным Ассоциации страхования вкладов (АСВ) в сервисе платежей QIWI зарегистрировано 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств на них 4,4 млрд руб.

«Владельцы QIWI Кошельков являются кредиторами третьей очереди в рамках процедуры ликвидации КИВИ Банка, что означает необходимость сбора большого количества документов и минимальную вероятность получения самозанятыми своих, честно заработанных доходов, причем через длительное время», — указано в письме И. Жмакина на имя главы государства.

В связи с этим автор письма предлагает ввести в мобильном приложении «Мой налог» возможность вывести электронные средства платежа с виртуального кошелька в случае отзыва у банка лицензии.

«Технологически при существующем уровне развития и интеграции государственных информационных систем это должно быть реализуемо, при этом полностью отсутствует риск злоупотреблений и легализации преступных доходов, так как доходы самозанятых граждан полностью прозрачны для государства», — полагает И. Жмакин.
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