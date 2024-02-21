«Объединение самозанятых России» просит президента РФ Владимира Путина рассмотреть новый механизм вывода денег с QIWI-кошельков

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов КИВИ Банка о появлении ...Вчера, 16:24 АСВ: В системе QIWI зарегистрировано 9,3 млн виртуальных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей
УрБК, Москва, 26.02.2024. В сервисе платежей QIWI зарегистрировано 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств ...Вчера, 15:43 Злоумышленники начали подделывать сайт лишенного лицензии КИВИ Банка
УрБК, Москва, 26.02.2024. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов ...21.02.2024 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг КИВИ Банка
УрБК, Москва, 21.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сняло с КИВИ Банка статус «под наблюдением» и отозвало без ...21.02.2024 ЦБ: На средства, хранящиеся в электронных кошельках Qiwi, страховка не распространяется
УрБК, Москва, 21.02.2024. Система страхования вкладов не распространяется на средства, хранящиеся в электронных ...