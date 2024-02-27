Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест»

УрБК, Москва, 27.02.2024. Общественная организация «Объединение самозанятых России» попросила президента РФ Владимира ...26.02.2024 Злоумышленники начали подделывать сайт лишенного лицензии КИВИ Банка
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов КИВИ Банка о появлении ...26.02.2024 АСВ: В системе QIWI зарегистрировано 9,3 млн виртуальных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей
УрБК, Москва, 26.02.2024. В сервисе платежей QIWI зарегистрировано 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств ...26.02.2024 Злоумышленники начали подделывать сайт лишенного лицензии КИВИ Банка
УрБК, Москва, 26.02.2024. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов ...21.02.2024 ЦБ: На средства, хранящиеся в электронных кошельках Qiwi, страховка не распространяется
УрБК, Москва, 21.02.2024. Система страхования вкладов не распространяется на средства, хранящиеся в электронных ...