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Вчера, 11:06

Центробанк отозвал лицензию у банка «Гефест»

УрБК, Москва, 28.02.2024. ЦБ РФ отозвал лицензию у зарегистрированного в Тверской области банка «Гефест» (по величине активов находится на 336 месте среди российских банков). Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Основанием для этого решения стали, в частности, «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также банк неоднократно нарушал федеральное законодательство и нормативы ЦБ, в связи с чем в отношении «Гефеста» вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Вкладчики «Гефеста» смогут вернуть свои средства в рамках системы страхования вкладов (не более 1,4 млн руб. на вкладчика в совокупности).

Ранее, 21 февраля, Центробанк отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций. В тот же день владельцы электронных QIWI-кошельков столкнулись с тем, что вывести с них средства стало невозможно, а Центробанк заявил, что система страхования вкладов на средства, хранящиеся на электронных QIWI-кошельках, не распространяется.

По данным Ассоциации страхования вкладов (АСВ), в сервисе платежей QIWI зарегистрировано 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств на них 4,4 млрд руб. Общественная организация «Объединение самозанятых России» предложила свой вариант механизма вывода средств с виртуальных кошельков в подобных случаях.
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