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Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Причинами отзыва лицензии у КИВИ Банка стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, а также систематические нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно данным регулятора, КИВИ Банк является участником системы страхования вкладов. По этой причине суммы вкладов вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Выплата вкладов производится ГК «АСВ».

Отмечается, что кредитная организация занимала 89 место в банковской системе РФ по величине активов.
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