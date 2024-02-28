Агентство по страхованию вкладов с 29 февраля выплатило вкладчикам QIWI банка 3,26 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.02.2024. ЦБ РФ отозвал лицензию у зарегистрированного в Тверской области банка «Гефест» (по величине ...

Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...