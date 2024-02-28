Агентство по страхованию вкладов с 29 февраля выплатило вкладчикам QIWI банка 3,26 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.02.2024. ЦБ РФ отозвал лицензию у зарегистрированного в Тверской области банка «Гефест» (по величине ...21.02.2024 Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...21.02.2024 Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка
УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ...12.05.2021 Вкладчикам банка «НЕЙВА» выплатили 3,9 млрд рублей страхового возмещения
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Агентство по страхованию вкладов выплатило вкладчикам банка «НЕЙВА» около 70% общей ...15.02.2010 Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам ООО КБ «Новосибкоопбанк»
УрБК, Москва, 15.02.2010. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщает, что 15 февраля ...