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Вчера, 15:19

Агентство по страхованию вкладов с 29 февраля выплатило вкладчикам QIWI банка 3,26 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.03.2024. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начиная с 29 февраля выплатила вкладчикам QIWI банка 3,26 млрд руб. Возмещение получили 6,9 тыс. физических и юридических лиц, сообщается на сайте агентства.

Общая сумма выплат составила 75% страховой ответственности. Все перечисления осуществляются ПАО «БАНК УРАЛСИБ», который действует в качестве банка-агента.

Получить информацию о порядке возмещения можно на сайте АСВ или по телефону горячей линии 8-800-200-08-05.

Напомним, что 21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации QIWI Банк. Причинами отзыва стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также систематические нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Благодаря тому, что QIWI Банк являлся участником системы страхования вкладов, все суммы будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты).
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