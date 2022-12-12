На расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА» будет выделено 474 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выделит дополнительные 473,79 млн руб. на расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА». Об этом сообщает пресс-служба агентства.



Эти средства позволят добиться удовлетворения требований кредиторов третьей степени на 99,58% от суммы их требований. Увеличения процента удалось достичь благодаря поступлению в имущественную массу «НЕЙВЫ» денег, полученных от реализации активов банка.



Выплаты начнут производить 31 мая 2023 года. Дополнительную информацию о правилах проведения выплат можно получить на сайте АСВ или по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05.



Напомним, что 16 апреля 2021 года ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».