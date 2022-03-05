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АСВ получило средства для погашения обязательств банка «Резерв» в размере 476 млн рублей

УрБК, Челябинск, 06.02.2024. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило, что от «третьих лиц» в полном объеме поступили средства для погашения задолженностей банка-банкрота «Резерв». Сообщение об этом размещено на сайте АСВ.

«От третьего лица поступили денежные средства в сумме, достаточной для исполнения текущих обязательств и обязательств, требования кредиторов по которым включены в реестр требований кредиторов Банка», — говорится в сообщении.

По состоянию на 5 октября 2023 года банк имел обязательства в размере 476 млн 823 тыс. 723,25 руб. АСВ планирует закончить все расчеты с кредиторами банка до 21 февраля 2024 года.

Ранее УрБК писал о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Резерв» в августе 2017 года. В 2020 году АСВ направило в Арбитражный суд Челябинской области исковое заявление о привлечении контролировавших АО Банк «Резерв» лиц к ответственности в форме возмещения убытков на сумму 0,79 млрд руб.

Участие в урегулировании ситуации принял бывший совладелец банка екатеринбургский предприниматель Александр Иванов, пишет «Коммерсантъ Урал», ссылаясь на собственные источники.

«Без содействия Александра Иванова и акционеров из его команды в урегулировании фактически патовой ситуации благоприятный исход для клиентов «Резерва» вряд ли был возможен. По сути, после проведения расчетов с кредиторами пострадавшими остались только бывшие акционеры», — пишет издание, отмечая со ссылкой на первого заместителя генерального директора АСВ Андрея Мельникова, что средний процент удовлетворения требований кредиторов в 380 банках, где ликвидационные процедуры завершены, составляет 48,1%.
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