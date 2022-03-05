АСВ получило средства для погашения обязательств банка «Резерв» в размере 476 млн рублей

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ГК «Агентство по страхованию вкладов»: признаков преднамеренного банкротства ЗАО «Банк ВЕФК — Урал» не выявлено

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