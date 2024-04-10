К КИВИ Банку подали требования более 66,6 тыс. кредиторов на сумму свыше 36,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.03.2024. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начиная с 29 февраля ...

Агентство по страхованию вкладов с 29 февраля выплатило вкладчикам QIWI банка 3,26 млрд рублей

УрБК, Москва, 26.02.2024. В сервисе платежей QIWI зарегистрировано 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств ...

АСВ: В системе QIWI зарегистрировано 9,3 млн виртуальных кошельков с общей суммой 4,4 млрд рублей

Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...