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К КИВИ Банку подали требования более 66,6 тыс. кредиторов на сумму свыше 36,3 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.06.2024. По состоянию на 1 июня 2024 года требования к КИВИ Банку подали более 66,6 тыс. кредиторов на сумму свыше 36,3 млрд руб. Об этом сообщает Telegram-канал корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Эти и другие данные АСВ озвучило в ходе первого собрания кредиторов КИВИ Банка, которое состоялось 13 июня. К примеру, общая сумма активов банка по состоянию на 1 июня составила более 74 млрд руб. (в том числе денежные средства — 25,6 млрд руб.).

«Собранием также приняты решения по всем вопросам повестки дня, в том числе о конвертации иностранной валюты, числящейся на корреспондентских счетах, условиях реализации принадлежащих банку ценных бумаг. Утверждена представленная смета текущих расходов на проведение принудительной ликвидации», — резюмировали в агентстве.

Напомним, что 21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций. Временной администрацией было назначено Агентство по страхованию вкладов. 10 апреля банк был ликвидирован решением Арбитражного суда Москвы. 29 февраля по 15 марта АСВ выплатило вкладчикам банка 3,26 млрд руб. Возмещение получили 6,9 тыс. физических и юридических лиц.
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