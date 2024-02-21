Злоумышленники начали подделывать сайт лишенного лицензии КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...21.02.2024 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг КИВИ Банка
УрБК, Москва, 21.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сняло с КИВИ Банка статус «под наблюдением» и отозвало без ...21.02.2024 ЦБ: На средства, хранящиеся в электронных кошельках Qiwi, страховка не распространяется
УрБК, Москва, 21.02.2024. Система страхования вкладов не распространяется на средства, хранящиеся в электронных ...21.02.2024 Qiwi остановила вывод средств с кошельков
УрБК, Москва, 21.02.2024. Компания Qiwi препятствует выводу средств с кошельков в своей системе. Так, на сайте Qiwi уже ...21.02.2024 Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка
УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ...