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Сегодня, 13:24

Qiwi остановила вывод средств с кошельков

УрБК, Москва, 21.02.2024. Компания Qiwi препятствует выводу средств с кошельков в своей системе. Так, на сайте Qiwi уже нельзя оплатить мобильную связь, перевести деньги с кошелька на карту (сайт начинает некорректно работать) и воспользоваться услугой «вывод средств».

Официально компания заявила, что временно недоступны такие услуги, как снятие наличных, переводы в другой банк через СБП и погашение займов в МФО. Платежи через СБП ограничены до 5 тыс. руб. в месяц, а переводы на карты и счета других банков — до 1 тыс. руб. в месяц. Однако на практике клиенты сервиса сталкиваются с невозможностью вывести из сервиса деньги любым способом.

Ранее УрБК писал о том, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк.

Также сообщается, что перестала работать принадлежащая Qiwi платежная система Contact, с помощью которой россияне переводили деньги за рубеж.
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