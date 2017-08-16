Qiwi остановила вывод средств с кошельков

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УрБК, Москва, 16.08.2017. Во II квартале 2017 года скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО снизилась на 15% по ...

Банк «Кольцо Урала» ввел услугу пополнения счета через QIWI Терминалы

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2015. Банк «Кольцо Урала» и Группа QIWI заключили соглашение о сотрудничестве, благодаря ...

«МегаФон» и QIWI запустили совместный электронный кошелек

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2015. Компания «МегаФон» и платежный сервис QIWI объявили о запуске совместного электронного ...

Абоненты «МегаФона» получили возможность осуществлять денежные переводы со счета мобильного телефона на банковские карты при помощи сервиса QIWI Кошелек

УрБК, Москва, 18.08.2011. C 18 августа 2011 года абоненты «МегаФона» получили возможность осуществлять денежные ...

Платежный сервис QIWI отказался от сотрудничества с «Яндекс.Деньги» и «Рамблер Плюс»

УрБК, Москва, 09.03.2011. Платежный сервис QIWI (КИВИ) сообщает о прекращении с 15 марта 2011 года пополнения ...