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Вчера, 15:01

«Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг КИВИ Банка

УрБК, Москва, 21.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сняло с КИВИ Банка статус «под наблюдением» и отозвало без подтверждения рейтинг финансовой организации. Сообщение об этом размещено на сайте агентства.

«Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB- с развивающимся прогнозом, а также статус «под наблюдением». Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации», — указано в сообщении.

Напомним, что 21 февраля ЦБ РФ отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций. В тот же день владельцы электронных Qiwi-кошельков столкнулись с тем, что вывести с них средства стало невозможно, а Центробанк заявил, что система страхования вкладов на средства, хранящиеся на электронных Qiwi-кошельках, не распространяется.
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