Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ...19.09.2016 Центробанк отозвал лицензию у «РосинтерБанка»
УрБК, Москва, 19.09.2016. Центральный банк России с 19 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ...06.10.2015 Центробанк отозвал лицензию у Банка ИТБ
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. Приказом Банка России от 06.10.2015 отозвана лицензия на осуществление банковских ...13.05.2015 Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Плато-банка»
Банк России 13 мая 2015 года отозвал лицензию у ООО «Плато-банк». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ...13.05.2015 Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Плато-банка»
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2015. Банк России 13 мая 2015 года отозвал лицензию у ООО «Плато-банк». Об этом говорится в ...