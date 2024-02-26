КИВИ Банк ликвидирован по решению арбитражного суда Москвы

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов КИВИ Банка о появлении ...

Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...