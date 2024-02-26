КИВИ Банк ликвидирован по решению арбитражного суда Москвы

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов КИВИ Банка о появлении ...26.02.2024 Злоумышленники начали подделывать сайт лишенного лицензии КИВИ Банка
УрБК, Москва, 26.02.2024. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предупреждает клиентов ...21.02.2024 Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщает ...21.02.2024 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитный рейтинг КИВИ Банка
УрБК, Москва, 21.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сняло с КИВИ Банка статус «под наблюдением» и отозвало без ...21.02.2024 Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка
УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ...