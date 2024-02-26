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Вчера, 16:59

КИВИ Банк ликвидирован по решению арбитражного суда Москвы

УрБК, Москва, 10.04.2024. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центробанка и ликвидировал КИВИ Банк, пишет РИА «Новости».

«Суд решил ликвидировать АО КИВИ Банк», — огласила резолютивную часть решения судья Светлана Ласкина.

Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ранее УрБК писал о том, что 21 февраля 2024 года ЦБ РФ отозвал у КИВИ Банка лицензию на осуществление банковских операций. Временной администрацией было назначено Агентство по страхованию вкладов.
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