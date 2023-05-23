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АСВ дополнительно направит 231,71 млн рублей на расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 231,71 млн руб. на расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА». В итоге требования кредиторов финансовой организации будут удовлетворены в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба АСВ, увеличение процента обеспечено поступлением в имущественную массу денежных средств, полученных от реализации активов.

Напомним, что 16 апреля 2021 года ЦБ отозвал лицензию у банка «НЕЙВА». Согласно заявлению регулятора, кредитно-финансовая организация нарушала федеральные законы и нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк «НЕЙВА», по мнению ЦБ, допускал «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
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