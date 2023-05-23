АСВ дополнительно направит 231,71 млн рублей на расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА»

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выделит ...10.08.2022 На расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА» дополнительно направят 530 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 530 млн руб. на расчеты с кредиторами третьей очереди ...10.08.2022 На расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА» дополнительно направят 530 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 530 млн руб. на расчеты с ...05.03.2022 На расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА» дополнительно направят 3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2022. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 3 млрд руб. на расчеты с ...13.12.2021 На расчеты с кредиторами банка «НЕЙВА» дополнительно направят 875 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) дополнительно направит 875 млн руб. на расчеты с ...