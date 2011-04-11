АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) исключило АО «Тагилбанк» из реестра банков — ...11.04.2011 ООО КБ «Новосибкоопбанк» и ОАО АБ «Регион» исключены из реестра банков-участников системы страхования вкладов
УрБК, Москва, 11.04.2011. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из ...08.11.2010 ОАО «Ярсоцбанк» исключено из реестра банков — участников системы страхования вкладов
УрБК, Москва, 08.11.2010. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила об исключении из ...07.09.2010 ЗАО КБ «Приволжское ОВК» исключено из реестра участников системы страхования вкладов
УрБК, Москва, 07.09.2010. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из ...09.06.2009 ООО КБ «Промкредитбанк» исключено из реестра банков — участников системы страхования вкладов
УрБК, Москва, 09.06.2009. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении с 14 мая ...