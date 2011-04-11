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Вчера, 15:01

АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) исключило АО «Тагилбанк» из реестра банков — участников системы страхования вкладов в связи с его ликвидацией. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.

«Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из реестра банков — участников системы страхования вкладов (ССВ) Акционерного общества «Тагилбанк» (АО «Тагилбанк») (Нижний Тагил, номер 336 по реестру банков, номер 1635 по КГРКО) в связи с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации», — говорится в сообщении АСВ.

Ранее УрБК писал о том, что Тагилбанк лишился лицензии на осуществление банковской деятельности летом 2018 года. Осенью того же года Арбитражный суд Свердловской области признал кредитную организацию банкротом. В результате действий, предпринятых АСВ, в 2021 году процент удовлетворения требований указанных кредиторов составил 50,21% от суммы установленных требований.
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