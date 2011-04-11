АСВ исключило Тагилбанк из системы страхования вкладов

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УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) исключило АО «Тагилбанк» из реестра банков — ...

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УрБК, Москва, 08.11.2010. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила об исключении из ...

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УрБК, Москва, 07.09.2010. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении из ...

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УрБК, Москва, 09.06.2009. Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщает об исключении с 14 мая ...