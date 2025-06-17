Россияне стали брать меньше микрозаймов

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Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов за месяц снизился на 4%

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2025. Средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов (или «займов до зарплаты» до ...

В Свердловской области средний размер выданных микрозаймов в сентябре увеличился на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. В Свердловской области средний размер выданных в сентябре микрозаймов (или «займов до ...

В Свердловской области на 6,7% вырос объем микрозаймов

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов России с наибольшими объемами займов, предоставленными ...

В Свердловской области на 6,7% вырос объем микрозаймов

УрБК, Москва, 23.01.2017. Свердловская область заняла пятое место в рейтинге регионов России с наибольшими объемами ...

Свердловская область вошла в десятку регионов с наибольшим числом действующих займов в МФИ

УрБК, Москва, 18.11.2016. Свердловская область стала четвертой в рейтинге регионов с наибольшим количеством займов в ...