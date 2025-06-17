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Вчера, 13:39

Россияне стали брать меньше микрозаймов

Российские микрофинансовые организации (МФО) в I квартале 2025 года выдали займы на общую сумму 497 млрд руб., что на 1% меньше, чем в предыдущем квартале. Квартальное снижение фиксируется впервые с IV квартала 2022 года. Это может быть связано с повышением процентных ставок по наиболее популярным продуктам и действием макропруденциальных лимитов. Об этом говорится в квартальном обзоре Центробанком ключевых показателей микрофинансовых институтов.

Россияне стали брать меньше микрозаймов

Регулятор также отмечает, что снижение выдач произошло за счет значительного замедления роста потребительских займов и сезонного сокращения сегмента микрокредитования бизнеса. Также в связи с постепенным охлаждением потребительского спроса снизились выдачи займов POS.

При этом охлаждение рынка микрозаймов пока является незначительным. Так, основной портфель займов МФО в I квартале подрос на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув 688 млрд руб. Основной прирост обеспечили МФО, входящие в группы с банками, маркетплейсами и другими крупными организациями.

Потребительские займы развиваются, в основном, за счет средне- и долгосрочных сегментов. Именно в этих сегментах предоставляется основная доля выдач физлицам. Доля среднесрочных займов (IL) достигла 66%, что является историческим максимумом, а доля краткосрочных (PDL) существенно не изменилась. Средний размер займа IL составил 28,9 тыс. руб., а займа PDL — 10,1 тыс. руб. POS-займов было выдано на сумму 32 млрд руб., что на 10% меньше, чем в предыдущем квартале. При этом средний размер данного займа превысил исторический максимум, достигнув 42,5 тыс. руб.

Что касается кредитования предпринимателей, то в I квартале МФО предоставили представителям малого и среднего бизнеса займы на 33 млрд руб., что на 25% меньше, чем в предыдущем квартале. Снижение произошло вследствие сезонного падения спроса со стороны компаний — поставщиков маркетплейсов. Однако число заемщиков выросло. Средний размер займа ИП за квартал снизился с 0,9 до 0,7 млн руб., а юридическим лицам — с 1,7 до 1,5 млн руб.

В отношении макропруденциальных лимитов стоит отметить, что в I квартале доля необеспеченных займов (без лимита кредитования) клиентам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) 50-80% составила 11%. На заемщиков с ПДН более 80% пришлось 3% от выдач. Лимит по данным выдачам составлял 15% и 3% соответственно.

Доля просроченной задолженности более 90 дней снизилась до 27% против 28% в последнем квартале 2024 года, при этом доля просрочки менее трех месяцев выросла до 11,4% против 10,4% в 2024 году.

Прибыль микрофинасовых организаций снизилась. По итогам I квартала 2025 года она составила 13 млрд руб., что на 8% меньше в годовом отношении. Рентабельность капитала в целом по рынку также снизилась до исторического минимума в 18%. Падение рентабельности стимулирует консолидацию, отмечает регулятор. Доля топ-20 крупнейших компаний по портфелю займов выросла до 62%, что является многолетним максимумом. С целью поддержания доходов МФО развивают непрофильные направления деятельности. Доля поступлений от такой деятельности в I квартале текущего года составила 25% от всех доходов.

Ранее стало известно, что средний размер выданных в Свердловской области микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) в мае 2024 года составил 9,77 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 3,8%, говорилось в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний размер микрозаймов за месяц снизился на 3,9%, до 9,7 тыс. руб.

«Средний размер микрозайма снижается третий месяц подряд, сократившись до уровня конца лета 2024 года. При этом значение данного показателя в течение последнего года, в целом, остается достаточно стабильным, находясь в пределах 9,6-10,4 тыс. руб. Во многом это обусловлено мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, прежде всего, введением макропруденциальных лимитов в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Аналитики ЦБ полагают, что данные меры (повышение процентных ставок и действие макропруденциальных лимитов) способствуют сбалансированному росту портфеля микрофинансовых компаний в России.
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