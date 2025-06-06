Россияне стали активнее инвестировать

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Илья Федоров о перспективах изменения ключевой ставки

Полагаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 21% на ближайшем заседании. Вероятно, также будет ...

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УрБК, Москва, 19.08.2020. Во II квартале 2020 года общий объем портфелей паевых инвестиционных фондов (ПИФ) вырос на ...

Банк России ожидает замедления снижения ключевой ставки

УрБК, Москва, 19.05.2017. Скорость снижения регулятором ключевой ставки в 2018 году замедлится в связи с ослаблением ...

ГК «Агентство по страхованию вкладов»: Проценты по рублевым депозитам опустились ниже уровня инфляции

УрБК, Москва, 16.05.2011. По итогам I квартала 2011 года общий уровень ставок по вкладам уменьшился, в то же время ...

ГК «Агентство по страхованию вкладов»: Процентные ставки по рублевым вкладам приблизились к уровню инфляции

УрБК, Москва, 12.08.2010. Исследование процентных ставок по вкладам, проведенное государственной корпорацией «Агентство ...