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06.06.2025

Россияне стали активнее инвестировать

Россияне стали активнее инвестировать На российском фондовом рынке наблюдается повышение активности инвесторов. За I квартал текущего года россияне внесли на брокерские счета 471 млрд руб., что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, хотя и меньше, чем за предыдущий квартал из-за фактора сезонности. Причинами роста интереса к фондовому рынку стали геополитические новости и снижение ставок по депозитам в ожидании смягчения денежно-кредитной политики, говорится в квартальном обзоре ключевых показателей брокеров, представленном Центробанком.

По данным ЦБ, количество розничных инвесторов выросло на 3% за квартал и на 17% за год, достигнув 36,3 млн лиц — это 48% экономически активного населения страны. Количество таких клиентов с активами на счетах составило 4,9 млн лиц, прибавив 1% за квартал и 7% за год.

Совокупный объем активов розничных инвесторов, однако, сохранился на прежнем уровне в 10,6 трлн руб. по отношению к предыдущему кварталу, так как значительный приток средств был скомпенсирован валютной переоценкой в связи с укреплением рубля. Годовой рост объема активов составил 8%. При этом средний размер портфеля снизился с 2,2 млн, до 2,1 млн руб.

Что касается квалифицированных инвесторов — физлиц, то их число выросло на 4% за квартал и 19% за год. Однако этот рост замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, в связи с повышением имущественного критерия с 6 млн до 12 млн руб.

Основным объектом вложений в I квартале года стали облигации. Их доля в портфелях выросла с 32% до 34% за квартал. Розничные инвесторы стремились зафиксировать высокую доходность по ОФЗ и корпоративным облигациям. Они приобретались в основном при размещениях. Помимо этого, в связи с укреплением рубля популярностью пользовались также валютные облигации экспортеров, привязанные к доллару США или евро, но с расчетами в рублях.

Отмечается также превышение покупки акций физическими лицами на биржевом рынке над продажами в марте 2025 года. Это произошло впервые с июля прошлого года в связи с изменениями геополитической ситуации. При этом доля акций в портфелях инвесторов все же осталась на уровне 30%.

Доля паев в портфеле розничных инвесторов выросла с 14 до 15% за квартал. Выросли вложения в фонды облигаций, недвижимости, золота. При этом несколько замедлился рост вложений в фонды денежного рынка, что произошло в том числе по причине переориентации инвесторов на облигации.

Центробанк отмечает, что помимо геополитической деэскалации на рост интереса к фондовому рынку повлияло снижение ставок по депозитам и ожидания снижения общего уровня ставок в экономике с учетом замедления роста потребительских цен.

Действительно, в ожидании снижения ключевой ставки банки стали снижать ставки по вкладам. Несмотря на то, что мнения аналитиков по вопросу смягчения денежно-кредитной политики различны, большинство из них все же склоняется к тому, что действия банков предвосхищают грядущее снижение ключевой ставки на фоне замедления инфляции.

«Снижение средней максимальной процентной ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках России с 19,6% в начале мая до 19,39% в конце говорит о постепенном изменении рыночных ожиданий в отношении будущей ключевой ставки рефинансирования. Банки, ориентируясь на стоимость ликвидности и инфляционные риски, начинают осторожно корректировать условия по вкладам, хотя ставка ЦБ остается высокой. Максимальные депозиты часто отражают не только текущие монетарные условия, но и ожидания по их изменению в обозримом будущем. Наблюдаемое устойчивое снижения процентов по вкладам является сигналом, что банки готовятся к смягчению денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором, подталкивающим к снижению ставок, служит замедление инфляции, зафиксированное в последние недели. Данные Росстата и Минэкономразвития подтверждают, что недельная инфляция составила 0,05%, что значительно ниже пиков марта — апреля. Это укрепляет уверенность участников рынка в том, что инфляционные риски постепенно отступают, а значит, уже в ближайшие месяцы можно ожидать начала цикла снижения ключевой ставки ЦБ», — считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Таким образом, в результате снижения ставок по депозитам на фоне замедления инфляции жители России стали переводить средства со вкладов в ценные бумаги, при этом отдавая основное предпочтение наименее рисковым инструментам, а именно, облигациям с фиксированной доходностью. В связи с вероятным смягчением денежно-кредитной политики, снижением инфляции и укреплением рубля, а также ослаблением геополитической напряженности переход средств с банковских вкладов в инструменты фондового рынка продолжится и в ближайшем будущем.
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