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Приток средств на брокерские счета в России за 2024 год составил почти 1,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 13.03.2025. Приток средств на брокерские счета в России за 2024 год составил почти 1,8 трлн руб., из которых 0,7 трлн руб. было зачислено в IV квартале. Такой приток средств на фондовый рынок является максимальным за последние три года. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей брокеров, опубликованном Центробанком.

За прошедший год количество клиентов с активами на счетах выросло до 5 млн человек, а средний размер счета — до 2,2 млн руб. Совокупная стоимость портфелей розничных инвесторов составила 10,6 трлн руб., против 9,2 трлн руб. в 2023 году. Основная часть пополнений (более 70%) была обеспечена квалифицированными инвесторами. Наибольшей популярностью пользовались фонды денежного рынка с ежедневной капитализацией.

Доля доходов брокеров от операций на фондовом рынке в 2024 году снизилась до 45%, против 48% в 2023 году. Доля доходов от сопутствующих депозитарных операций выросла до 10% против 5% в 2023 году, а доля доходов от операций на валютном рынке в интересах юридических лиц увеличилась до 6%, против 3% в 2023 году.
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