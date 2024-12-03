Приток средств на брокерские счета в России за 2024 год составил почти 1,8 трлн рублей

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УрБК, Москва, 02.06.2023. В России число клиентов, пользующихся брокерским обслуживанием, выросло до 24,5 млн человек. ...