Приток средств на брокерские счета в России за 2024 год составил почти 1,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.12.2024. Чистый приток средств на брокерские счета за III квартал составил 476 млрд руб. Это ...19.06.2024 Объем средств россиян на счетах вырос на 1,7 трлн рублей в I квартале 2024 года
УрБК, Москва, 19.06.2024. Средства россиян на банковских счетах в I квартале 2024 года выросли на 1,7 трлн руб., или на ...06.03.2024 Предприниматели в РФ заработали 6 трлн рублей в 2023 году
УрБК, Москва, 06.03.2024. В 2023 году доходы россиян от предпринимательской деятельности составили 6 трлн руб., что на ...05.12.2023 Активы розничных инвесторов на брокерских счетах достигли 9,1 трлн рублей
УрБК, Москва, 05.12.2023. В III квартале 2023 года объем активов российских розничных инвесторов на брокерских счетах ...02.06.2023 Число клиентов российских брокеров выросло до 24,5 млн человек
УрБК, Москва, 02.06.2023. В России число клиентов, пользующихся брокерским обслуживанием, выросло до 24,5 млн человек. ...