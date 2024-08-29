Свердловский бизнес опирается на целевиков

Изображение предоставлено пресс-службой УрФУ

В крупных вузах Екатеринбурга наблюдается устойчивый рост студентов, зачисляемых по целевой квоте. Речь идет об абитуриентах, чью учебу оплачивают предприятия или бюджетные учреждения. Взамен молодые люди обязуются отработать у нанимателя определенный срок по контракту. О том, по каким направлениям наблюдается сильный прирост в вузах, — в обзоре УрБК.Резкий подъем «целевиков» наблюдается в Уральском федеральном университете, судя по отчету и.о. ректора вуза Ильи Обабкова, который есть в распоряжении нашего издания. Если в 2024 году зачислен по целевой квоте 271 человек, в этом — уже 408, что неудивительно на фоне острой нехватки высококвалифицированных специалистов на предприятиях. В пресс-службе УрФУ уточнили, что основной поток зачислений «целевиков» приходится на инженерные специальности, а также машиностроение и автоматизации. Заказы на «целевиков» поступают в основном от крупных предприятий страны и Свердловской области.Куда скромнее показатели у Уральского государственного педагогического университета. У него основными заказчиками выступают образовательные учреждения. Всего в текущем году по целевой квоте были зачислены в УрГПУ:— бакалавриат — 216 человек;— магистратура — 16 человек;— аспирантура — 4 человека;всего 236 зачисленных.«Количество целевиков зависит от количества выделенных бюджетных мест», — пояснили в УрГПУ.В 2025 году зачислено по целевой квоте на 22 человека больше, чем в 2024 года. При этом по целевому набору на направление «Математика и информатика» зачислено всего шесть первокурсников. Еще шесть зачислений проведено по направлению «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности». Десять целевиков зачислены по направлению «История и обществознание», еще 28 — на направление «Русский язык и литература».Небольшой рост «целевиков» фиксируют в Уральском государственном медицинском университете. Общее число студентов по целевой квоте в этом году увеличилось по сравнению с прошлым. В 2024 году было зачислено 447 студентов, в 2025 году — 471.«Традиционно наибольшей популярностью среди поступающих пользуется направление «Лечебное дело» — по целевым квотам (бюджет и контракт) было зачислено 279 абитуриентов. Далее следуют «Педиатрия» — 160 студентов, «Стоматология» — 18 студентов, «Медико-профилактическое дело» — 12 студентов и «Фармация» — 2 студента», — пояснили в УГМУ.Впрочем, с 1 января 2026 года потребность в целевом наборе в УГМУ может и вовсе отпасть, как и для всех медвузов. Ожидается, что с этого времени вступят в силу поправки в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «Об основах охраны здоровья граждан». В соответствии с нововведениями предлагается обязать студентов-бюджетников из медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных медучреждениях. За отказ от распределения студенту придется выплатить государству как минимум 3,6 млн руб., то есть возместить затраты бюджета на обучение в трехкратном размере.Законодательные нормы, регулирующие обязательства по отработке и связанные с ними финансовые риски, распространяются на всех государственных служащих, включая студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета.Данная норма также применима к студентам, заключившим договоры о целевом обучении. Согласно условиям таких договоров, выпускники обязаны осуществлять трудовую деятельность в организациях, указанных в договоре. Невыполнение обязательств по договору, включая отказ от трудоустройства или его досрочное расторжение, влечет за собой обязательство по возмещению затрат в трехкратном размере.Исключения из данного правила предусмотрены для лиц, продолживших обучение в аспирантуре или ординатуре в течение года после завершения основного образовательного курса, а также для выпускников, успешно завершивших целевое обучение без нарушений установленных условий. Кроме того, правительство РФ вправе устанавливать дополнительные случаи освобождения от обязательств по отработке, руководствуясь стратегическими интересами государства и потребностями рынка труда. То есть выпускников медвузов, обучающихся на бюджете, будут распределять независимо от наличия целевой квоты.Предлагалось применить обязательное распределение студентов-бюджетников, которые учатся в других вузах. Например, на такую возможность намекал ранее руководитель УрГПУ Юрий Биктуганов, но от Минпросвещения РФ законодательно оформленной инициативы в Госдуму не поступало. В любом случае на фоне непростой ситуации на рынке труда запрос на «целевиков» будет только расти, но со стороны бизнеса. А вот бюджетным организациям для заключения договора с будущим врачом или педагогом еще нужно изыскать на это средства в бюджетах.