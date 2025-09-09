В УрФУ в два раза выросло число студентов-целевиков из-за кадрового голода

В ведущих вузах Екатеринбурга растет число студентов по целевой квоте ...12.10.2015 В УрФУ число студентов по целевому набору сокращается с 2013 года
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2015. Начиная с 2013 года в Уральском федеральном университете сокращается число студентов, ...07.10.2015 «Омсктрансмаш» направил на целевое обучение в вузы более 50 абитуриентов
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2015. В соответствии с государственным планом подготовки кадров для организаций ОПК, АО ...23.03.2009 Председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского федерального округа Станислав Набойченко: Предприятия должны находить резервы для оплаты обучения студентов-«целевиков»
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2009. «К сожалению, случаи отказов предприятий финансировать обучение своих же ...23.03.2009 Проректор по учебной работе Уральского государственного горного университета Сергей Фролов: Нам поступило несколько обращений от предприятий о приостановке финансирования обучения студентов-«целевиков»
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2009. «Нам поступило несколько обращений от предприятий о приостановке финансирования ...