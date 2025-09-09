В УрФУ в два раза выросло число студентов-целевиков из-за кадрового голода

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Уральском федеральном университете, расположенном в Екатеринбурге, почти в два раза выросло число студентов, зачисленных по целевой квоте. Такие данные УрБК привели в пресс-службе УрФУ.



Если в 2024 году зачислен по целевой квоте 271 человек, в этом — уже 408.



В пресс-службе УрФУ уточнили, что основной поток зачислений целевиков приходится на инженерные специальности, а также машиностроение и автоматизации. Заказы на поступают в основном от крупных предприятий страны и Свердловской области на фоне нехватки специализированных кадров.