Активы розничных инвесторов на брокерских счетах достигли 9,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 05.07.2023. Дефицит бюджета России по итогам I квартала 2023 года составил 2 трлн 402 млд руб. Об этом ...02.06.2023 Число клиентов российских брокеров выросло до 24,5 млн человек
УрБК, Москва, 02.06.2023. В России число клиентов, пользующихся брокерским обслуживанием, выросло до 24,5 млн человек. ...15.01.2021 Активы физлиц на брокерском обслуживании в РФ достигли 6,7 трлн рублей
УрБК, Москва, 15.01.2021. Активы физических лиц на брокерском обслуживании в РФ с января по сентябрь 2020 года выросли ...24.08.2020 Во II квартале 2020 года на фондовый рынок РФ пришли 970 тыс. новых инвесторов
УрБК, Москва, 24.08.2020. Во II квартале 2020 года количество новых клиентов-физлиц на брокерском обслуживании в РФ ...23.01.2013 По итогам 2012 года активы российских банков выросли на 18,9%
УрБК, Москва, 23.01.2013. Совокупные активы российских банков выросли за 2012 год на 18,9% и на 1 января 2013 года ...