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Активы розничных инвесторов на брокерских счетах достигли 9,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 05.12.2023. В III квартале 2023 года объем активов российских розничных инвесторов на брокерских счетах составил 9,1 трлн руб., что на 48% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей брокеров», подготовленном Центробанком.

«Совокупная стоимость активов физических лиц — резидентов на брокерском обслуживании (включая ценные бумаги, денежные средства и требования за вычетом обязательств, в том числе на ИИС) по итогам III квартала выросла до 9,1 трлн руб. (+14% к/к и +48% г/г). Из указанной суммы порядка 8,4 трлн руб. приходилось на ценные бумаги и 0,6 трлн руб. — на денежные средства в рублях и иностранной валюте», — говорится в документе.

Данную тенденцию ЦБ РФ объясняет положительной переоценкой российских акций и иностранных активов, а также существенными нетто-взносами на брокерские счета (329 млрд руб. в течение III квартала 2023 года).

Средний размер счетов резидентов на брокерском обслуживании (без учета пустых счетов и счетов с небольшими активами до 10 тыс. руб.) вырос с 1,8 до 1,9 млн руб. На Москву и Московскую область приходится 16% от общего количества клиентов — физических лиц и 52% — от общего объема их активов.
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