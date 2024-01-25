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Сегодня, 12:55

Россияне стали реже открывать индивидуальные инвестиционные счета

УрБК, Москва, 13.02.2024. В течение 2023 года россияне открыли в 2,5 раза меньше новых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), чем в 2022 году, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Московской биржи.

«По данным Московской биржи, за январь 2024 года было открыто 8,2 тыс. новых ИИС. Годом ранее было их было открыто в 2,5 раза большее — более 21 тыс., а в среднем в 2023 году открывалось более 50 тыс. ИИС. В целом к концу января инвесторы имели 5,8 млн ИИС», — пишет издание.

Тенденция может быть связана с охлаждением интереса россиян к фондовому рынку в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ, спровоцировавшей высокие ставки по банковским депозитам. Также издание объясняет замедление темпа открытия новых ИИС появлением ИИС третьего типа, объединяющего налоговые преимущества первых двух типов ИИС (возможность получения налогового вычета с НДФЛ и возможность не платить налог с дохода от биржевых операций), но имеющего условие, согласно которому деньги на ИИС необходимо будет держать не менее пяти лет.
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