Россияне стали реже открывать индивидуальные инвестиционные счета

УрБК, Москва, 25.01.2024. Объем нераспроданного первичного жилья в России вырос за 2023 год на 7% и достиг рекордного ...16.01.2024 Число открытых свердловчанами индивидуальных инвестиционных счетов достигло почти 195 тыс. единиц
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Свердловской области, по данным Московской биржи на начало января 2024 года, ...06.11.2020 Свердловчане открыли более 100 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Москва, 06.11.2020. С начала 2020 года брокерские счета открыли более 3,6 млн россиян. Общее число ...21.08.2020 Количество индивидуальных инвестиционных счетов южноуральцев за I полугодие 2020 года выросло в 1,5 раза
УрБК, Челябинск, 21.08.2020. За I полугодие 2020 года количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на Южном ...15.07.2019 Россияне открыли на бирже более 2,5 млн уникальных счетов
УрБК, Москва, 15.07.2019. Граждане РФ открыли на Московской бирже более 2,5 млн уникальных счетов. Об этом в интервью ...