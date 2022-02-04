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Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по сумме активов на ИИС

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2024. Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по сумме активов на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Так, 199 тыс. свердловчан держат на них 17 млрд руб., сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

При этом объем средств на ИИС жителей Свердловской области снизился на 4%, по сравнению с показателем предыдущего квартала. Это случилось из-за отрицательной переоценки стоимости инвестиций. Также поток денежных средств на ИИС ограничивают альтернативные инструменты. Например, банковские вклады дают более высокий процент, а соответственно, и доход.

Отмечается, что средняя сумма, которую свердловчане кладут на ИИС, составляет 85 тыс. руб. Однако, существенная доля брокерских счетов россиян является пробными — на 6% счетов лежит 10 тыс. руб., а 70% ИИС — пустые. Аналитики считают, что инвестиционные счета пустуют из-за того, что создаются автоматически, а не по желанию клиента. Средняя сумма на счетах, находящихся в доверительном управлении, составила 189 тыс. руб. Около 11 тыс. жителей региона держат на таких ИИС свыше 2 млрд руб.
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