Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по сумме активов на ИИС

Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу ...

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...

Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов на Мосбирже

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. По итогам июля 2020 года частные инвесторы Свердловской области открыли на Мосбирже 84 ...