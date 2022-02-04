Свердловская область заняла четвертое место среди регионов России по сумме активов на ИИС

Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу ...07.12.2021 Свердловчане открыли 155 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...07.09.2021 Свердловчане открыли 143 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...10.09.2020 Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов на Мосбирже
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. По итогам июля 2020 года частные инвесторы Свердловской области открыли на Мосбирже 84 ...