Число открытых россиянами индивидуальных инвестиционных счетов за год выросло на 15%

Жители Свердловской области, по данным Московской биржи на начало января 2024 года, открыли 194,6 тыс. индивидуальных ...16.01.2024 Число открытых свердловчанами индивидуальных инвестиционных счетов достигло почти 195 тыс. единиц
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Свердловской области, по данным Московской биржи на начало января 2024 года, ...24.11.2023 Число индивидуальных инвестиционных счетов в РФ за год выросло на 11%
УрБК, Москва, 24.11.2023. По итогам III квартала 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России ...04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...18.02.2020 Почти 70% открытых россиянами брокерских счетов пустуют
УрБК, Москва, 18.02.2020. Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют, говорится в исследовании ...