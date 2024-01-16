УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:44

Число открытых россиянами индивидуальных инвестиционных счетов за год выросло на 15%

УрБК, Москва, 27.02.2024. Число открытых жителями РФ индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам 2023 года достигло 6 млн единиц, увеличившись за год на 15%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Согласно данным регулятора, самые высокие темпы роста числа ИИС наблюдались в конце года. В частности, в IV квартале 2023 года этот показатель увеличился на 6% по сравнению с предыдущим кварталом.

В то же время в Центробанке седьмой квартал подряд отмечают снижение числа ИИС в рамках доверительного управления (ДУ).

В прошлом году средний размер счета в рамках брокерского обслуживания в течение года вырос с 74 до 83 тыс. руб., а в рамках ДУ этот показатель снизился с 210 до 205 тыс. руб. При этом большинство брокерских ИИС остаются пробными. В частности, доля пустых брокерских ИИС на конец IV квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тыс. руб. Средний размер брокерского ИИС без учета пробных счетов на конец года составлял почти 682 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.01.2024 Число открытых свердловчанами индивидуальных инвестиционных счетов достигло почти 195 тыс. единиц

Жители Свердловской области, по данным Московской биржи на начало января 2024 года, открыли 194,6 тыс. индивидуальных ...

16.01.2024 Число открытых свердловчанами индивидуальных инвестиционных счетов достигло почти 195 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Свердловской области, по данным Московской биржи на начало января 2024 года, ...

24.11.2023 Число индивидуальных инвестиционных счетов в РФ за год выросло на 11%

УрБК, Москва, 24.11.2023. По итогам III квартала 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России ...

04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов

Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...

18.02.2020 Почти 70% открытых россиянами брокерских счетов пустуют

УрБК, Москва, 18.02.2020. Две трети открытых россиянами брокерских счетов пустуют, говорится в исследовании ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Февраль 2024 (600)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18