Число открытых россиянами индивидуальных инвестиционных счетов за год выросло на 15%

УрБК, Москва, 27.02.2024. Число открытых жителями РФ индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам 2023 года достигло 6 млн единиц, увеличившись за год на 15%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



Согласно данным регулятора, самые высокие темпы роста числа ИИС наблюдались в конце года. В частности, в IV квартале 2023 года этот показатель увеличился на 6% по сравнению с предыдущим кварталом.



В то же время в Центробанке седьмой квартал подряд отмечают снижение числа ИИС в рамках доверительного управления (ДУ).



В прошлом году средний размер счета в рамках брокерского обслуживания в течение года вырос с 74 до 83 тыс. руб., а в рамках ДУ этот показатель снизился с 210 до 205 тыс. руб. При этом большинство брокерских ИИС остаются пробными. В частности, доля пустых брокерских ИИС на конец IV квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тыс. руб. Средний размер брокерского ИИС без учета пробных счетов на конец года составлял почти 682 тыс. руб.