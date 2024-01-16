Число открытых свердловчанами индивидуальных инвестиционных счетов достигло почти 195 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Свердловской области, по данным Московской биржи на начало января 2024 года, ...24.11.2023 Число индивидуальных инвестиционных счетов в РФ за год выросло на 11%
УрБК, Москва, 24.11.2023. По итогам III квартала 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России ...04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2022. Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу ...07.12.2021 Свердловчане открыли 155 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...