Число индивидуальных инвестиционных счетов в РФ за год выросло на 11%

УрБК, Москва, 02.06.2023. В России число клиентов, пользующихся брокерским обслуживанием, выросло до 24,5 млн человек. ...23.05.2022 Российским инвесторам могут разрешить открывать несколько индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Москва, 23.05.2022. Российским инвесторам могут разрешить иметь несколько индивидуальных инвестиционных счетов ...04.02.2022 Свердловчане открыли 162 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
Свердловская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых индивидуальных ...07.12.2021 Свердловчане открыли 155 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Свердловская область занимает четвертое место среди регионов РФ по числу открытых ...09.04.2020 Свердловчане открыли 68 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2020. Жители Свердловской области за все время открыли 68 тыс. индивидуальных инвестиционных ...