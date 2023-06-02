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Число индивидуальных инвестиционных счетов в РФ за год выросло на 11%

УрБК, Москва, 24.11.2023. По итогам III квартала 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в России составило 5,7 млн единиц. Это на 11% больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в материале Центробанка «Тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов».

При этом, по данным регулятора, число ИИС и объем активов в рамках доверительного управления (ДУ) продолжали снижаться из-за вывода средств клиентами из массовых стандартных стратегий.

Объем активов на ИИС по итогам III квартала вырос до 519 млрд руб., увеличившись на 32% за год. Согласно данным Центробанка, основной вклад внесла положительная переоценка российских акций в условиях роста фондового индекса.

Средний размер ИИС практически не изменился и составил 82 тыс. руб. в рамках брокерского обслуживания, 210 тыс. руб. — в рамках ДУ.
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