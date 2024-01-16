Число открытых свердловчанами индивидуальных инвестиционных счетов достигло почти 195 тыс. единиц

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Свердловской области, по данным Московской биржи на начало января 2024 года, открыли 194,6 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



За год число ИИС в регионе выросло на 25 тыс., что почти на 60% больше, чем в 2022 году. Среди российских регионов Свердловская область стабильно занимает четвертую строчку по количеству инвестсчетов.



Отмечается, что, как и в целом по стране, инвесторы Среднего Урала интересовались открытием новых брокерских счетов, в том числе ИИС, и вложениями через них в российские акции. При этом количество ИИС и объем активов в рамках доверительного управления продолжали сокращаться. Это происходило по причине вывода клиентами средств из массовых стандартных стратегий, направленных на инвестиции в облигации.



Согласно данным регулятора, средний размер брокерского индивидуального инвестиционного счета в стране составил 82 тыс. руб. Многие такие ИИС остаются пробными: согласно отчетности некредитных финансовых организаций, доля брокерских ИИС с остатками до 10 тыс. руб. на конец III квартала 2023 года составляла 74%. В то же время без учета пробных счетов средний размер брокерского ИИС в РФ увеличился с 634 до 718 тыс. руб.