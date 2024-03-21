Ставку привязывают к инфляции

Аналитики не ожидают пересмотра ключевой ставки на мартовском заседании ЦБ ...

Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...