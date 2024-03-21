УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 12:14

Ставку привязывают к инфляции

Ставку привязывают к инфляцииСовет директоров Банка России 22 марта принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Подобный шаг со стороны регулятора был ожидаем многими. На фоне этого эксперты отмечают, что снижения ключевой ставки следует ожидать не ранее конца I полугодия. При этом уменьшение ставок по кредитам раньше начала реальных действий ЦБ РФ маловероятно, а объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти.

Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 26 апреля 2024 года. Тем не менее еще до принятия решения о сохранении ее на уровне 16% годовых многие эксперты отмечали, что в ближайшее время не стоит ожидать изменений в проводимой ЦБ денежно-кредитной политике.

«В целом мы ожидаем снижения ключевой ставки ближе к лету 2024 года. В ближайшие два заседания Банка России, на наш взгляд, ожидать снижения ключевой ставки не стоит», — отмечал ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

Такого же мнения придерживался и директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг, отмечая, что замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения позволяют ожидать, что Банк России на заседании 22 марта оставит ключевую ставку без изменения. По его словам, регулятор также сохранит сигнал о возможности смягчения денежно-кредитной политики во II половине текущего года.

Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что ставка постепенно будет снижаться до уровня 12% годовых к концу года. Но это произойдет лишь в том случае, если темпы годовой инфляции как минимум не будут превышать уровней прошлого года.

«ЦБ будет крайне пристально следить и, возможно, довольно резко реагировать на темпы роста потребительских цен, и если эти темпы не замедлятся, то на следующем заседании можем увидеть и 17%», — считает Владимир Зотов.

По его словам, ставки депозитов, которые следуют за изменением ключевой ставки, пока останутся прежними.

«В случае появления сигналов регулятора о примерном времени начала смягчения денежно-кредитной политики (и снижения ключевой ставки) банки будут активно готовиться к снижению ставок по депозитам, причем, скорее всего, делать это будут заранее, но, безусловно, с оглядкой на конкурентов. Снижение ставок по кредитам ранее начала реальных действий ЦБ РФ маловероятно», — полагает операционный директор казначейства УБРиР.

Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер также считает, что Банк России в конце I полугодия может перейти к смягчению монетарной политики.

«Регулятор продолжает следовать своей цели по снижению уровня инфляции до целевого значения 4%, и текущий уровень «ключа» является для этого оптимальным. Динамичное повышение регулятором ключевой ставки в прошлом году уже дало экономике системный эффект — существенно увеличилась сберегательная активность. В IV квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет», — цитирует пресс-служба ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.

По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца I полугодия — он может увеличиться почти на 2 трлн с начала года. На это будут влиять по-прежнему высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам. В целом в 2024 году ожидается рост рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%.

По мере замедления инфляции, по словам Дмитрия Брейтенбихера, ключевая ставка будет снижаться, за этим последует и корректировка ставок по вкладам в национальной валюте.

«На этом фоне фокус клиентов может сместиться на депозиты в юанях, по которым банки активно повышают ставки. По итогам 2023 года объем средств физлиц в юанях в целом по российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях россиян», — пояснил старший вице-президент ВТБ.

Напомним, что Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики летом прошлого года. С этого времени ключевую ставку повысили более чем в два раза — с 7,5 до 16%. Аналитики связывают это с девальвацией рубля и скачком инфляции.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
21.03.2024 ЦБ возьмет вторую подряд паузу

Аналитики не ожидают пересмотра ключевой ставки на мартовском заседании ЦБ ...

12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...

12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...

28.10.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...

28.10.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

УрБК, Москва, 28.10.2022. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей06.03.2024В Екатеринбурге в рамках паблик-арт-программы «ЧО» в поддержку фонда «Антон тут рядом» продано 350 открыток01.03.2024Мартовские изменения06.03.2024Количество одобрений заявок на кредиты в РФ может снизиться на 20-30% из-за нового условия оценки клиента
Архив новостей
Март 2024 (646)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18