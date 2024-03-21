Ставку привязывают к инфляции

Совет директоров Банка России 22 марта принял решение
о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. Подобный шаг со стороны регулятора был ожидаем многими. На фоне этого эксперты отмечают, что снижения ключевой ставки следует ожидать не ранее конца I полугодия. При этом уменьшение ставок по кредитам раньше начала реальных действий ЦБ РФ маловероятно, а объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти.
Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 26 апреля 2024 года. Тем не менее еще до принятия решения о сохранении ее на уровне 16% годовых многие эксперты отмечали, что в ближайшее время не стоит ожидать изменений
в проводимой ЦБ денежно-кредитной политике.
«В целом мы ожидаем снижения ключевой ставки ближе к лету 2024 года. В ближайшие два заседания Банка России, на наш взгляд, ожидать снижения ключевой ставки не стоит», — отмечал ведущий аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.
Такого же мнения придерживался и директор аналитического департамента ИК «РЕГИОН» Валерий Вайсберг, отмечая, что замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий населения позволяют ожидать, что Банк России на заседании 22 марта оставит ключевую ставку без изменения. По его словам, регулятор также сохранит сигнал о возможности смягчения денежно-кредитной политики во II половине текущего года.
Операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что ставка постепенно будет снижаться до уровня 12% годовых к концу года. Но это произойдет лишь в том случае, если темпы годовой инфляции как минимум не будут превышать уровней прошлого года.
«ЦБ будет крайне пристально следить и, возможно, довольно резко реагировать на темпы роста потребительских цен, и если эти темпы не замедлятся, то на следующем заседании можем увидеть и 17%», — считает Владимир Зотов.
По его словам, ставки депозитов, которые следуют за изменением ключевой ставки, пока останутся прежними.
«В случае появления сигналов регулятора о примерном времени начала смягчения денежно-кредитной политики (и снижения ключевой ставки) банки будут активно готовиться к снижению ставок по депозитам, причем, скорее всего, делать это будут заранее, но, безусловно, с оглядкой на конкурентов. Снижение ставок по кредитам ранее начала реальных действий ЦБ РФ маловероятно», — полагает операционный директор казначейства УБРиР.
Старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер также считает, что Банк России в конце I полугодия может перейти к смягчению монетарной политики.
«Регулятор продолжает следовать своей цели по снижению уровня инфляции до целевого значения 4%, и текущий уровень «ключа» является для этого оптимальным. Динамичное повышение регулятором ключевой ставки в прошлом году уже дало экономике системный эффект — существенно увеличилась сберегательная активность. В IV квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет», — цитирует пресс-служба ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
По прогнозам ВТБ, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца I полугодия — он может увеличиться почти на 2 трлн с начала года. На это будут влиять по-прежнему высокие ставки, которые банки готовы предложить вкладчикам. В целом в 2024 году ожидается рост рынка пассивов в отечественной валюте на 15,6%.
По мере замедления инфляции, по словам Дмитрия Брейтенбихера, ключевая ставка будет снижаться, за этим последует и корректировка ставок по вкладам в национальной валюте.
«На этом фоне фокус клиентов может сместиться на депозиты в юанях, по которым банки активно повышают ставки. По итогам 2023 года объем средств физлиц в юанях в целом по российской банковской системе вырос почти в 1,5 раза, и сегодня юань занимает уже около четверти в валютных накоплениях россиян», — пояснил старший вице-президент ВТБ.
Напомним, что Банк России начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики летом прошлого года. С этого времени ключевую ставку повысили более чем в два раза — с 7,5 до 16%. Аналитики связывают это с девальвацией рубля и скачком инфляции.