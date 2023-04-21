Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании совета директоров, если увидит ускорение инфляции. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.
«Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», — приводятся слова Э. Набиуллиной в документе.
Уточним, что следующее заседание, где будет приниматься решение о ключевой ставке, состоится 9 июня.
По словам председателя ЦБ, в российской экономике есть ряд рисков, преимущественно проинфляционных. Текущий прогноз средней ключевой ставки на 2023 год составляет 7,3-8,2%, а на 2024 год — 6,5-7,5%.
По базовому сценарию регулятора, инфляция в 2023 году ожидается на уровне 4,5-6,5%, в 2024 — 4%. Возврат российской экономики к показателям 2021 года прогнозируется к концу 2024 года.
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...21.04.2023 Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по инфляции, ВВП и номинальной зарплате
УрБК, Москва, 21.04.2023. Банк России провел опрос среди 22 экономистов различных организаций об экономических ...29.06.2022 ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года
Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе ...18.03.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20%
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20%. Об этом сообщает пресс-служба ...18.03.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 20%
УрБК, Москва, 18.03.2021. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20%. Об этом ...