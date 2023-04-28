Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции

УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании совета директоров, если увидит ускорение инфляции. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.



«Если мы увидим признаки такого ускорения инфляции, которое станет угрозой достижению цели 4% в 2024 году, то нам уже на ближайших заседаниях может понадобиться повышение ключевой ставки», — приводятся слова Э. Набиуллиной в документе.



Уточним, что следующее заседание, где будет приниматься решение о ключевой ставке, состоится 9 июня.



По словам председателя ЦБ, в российской экономике есть ряд рисков, преимущественно проинфляционных. Текущий прогноз средней ключевой ставки на 2023 год составляет 7,3-8,2%, а на 2024 год — 6,5-7,5%.



По базовому сценарию регулятора, инфляция в 2023 году ожидается на уровне 4,5-6,5%, в 2024 — 4%. Возврат российской экономики к показателям 2021 года прогнозируется к концу 2024 года.