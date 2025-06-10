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Сегодня, 13:08

Ломбарды стали выдавать больше денег

Ломбарды стали выдавать больше денегОбъем выданных ломбардами займов в России за 2024 год вырос на 25% по сравнению с предыдущим годом и составил 302 млрд руб. При этом в натуральном выражении показатель не изменился — 16,6 млн договоров. Такая динамика объясняется устойчивым повышением цен на золото. Дело в том, что 94% от общего объема займов были выданы под залог золотых изделий. Об этом говорится в обзоре Центробанка «О тенденциях развития рынка ломбардов в 2024 году».

По данным регулятора, средняя сумма одного займа за год увеличилась на 31%, до 21 тыс. руб. Самый значительный прирост обеспечили крупные ломбарды с портфелем более 100 млн руб. Большая часть договоров оформляется постоянными клиентами. Их доля в структуре спроса составила 74%. Рост совокупного портфеля ломбардов на конец 2024 года составил 32%, до 74 млрд руб. При этом количество ломбардов снизилось до 1 тыс. 854 единиц. Полная стоимость кредита (ПСК) не превышала 120%.

Регулятор также отметил развитие ломбардами цифровых каналов. Выдают безналичные займы 55% крупных ломбардов, принимают безналичные платежи — 57%.

Что касается погашения займов, то 84% из них в 2024 году были погашены самими заемщиками и лишь 16% — за счет реализации залогового имущества. При этом способ реализации зависит от вида залога. Так, 48% ювелирных изделий отправились на переплавку, а 78% имущества в автоломбардах было реализовано на публичных торгах. Реализация смартфонов, компьютерной и бытовой техники в основном происходит в самих ломбардах.

Стоит отметить, что при взаимодействии с клиентами 73% ломбардов используют онлайн-каналы. Из них 88% имеют сайт, а 46% — страницу в соцсетях. При этом крупные ломбарды переводят в онлайн бизнес-процессы целиком. Так, погашение задолженности онлайн предлагают 49%, онлайн-оценку залога — 41%, онлайн-продажу невостребованного залога — 13%.

Прибыль рынка ломбардов за 2024 год выросла на 73%, до 8,8 млрд руб. Основными факторами роста стали повышение цен на золото, цифровизация процессов и повышение операционной эффективности.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, темпы роста выданных ломбардами займов говорят о востребованности подобной формы заимствования.

«302 млрд руб. за год — это, конечно, несравнимо с объемом займов, выданных физлицам микрофинансовыми организациями (1,4 трлн руб.), но высокие темпы роста выданных ломбардами займов говорят о востребованности такой формы заимствования, особенно на фоне сокращения объемов выдач банковских потребительских кредитов», — заявила Наталья Мильчакова.

Напомним, что в последний год темпы выдачи потребкредитов в РФ резко снизились из-за жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

«Падение объемов выдачи потребительских кредитов начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. Из-за низкого аппетита к риску банки ориентируются, прежде всего, на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается. Таким образом, на получение потребкредитов могут рассчитывать, прежде всего, граждане достаточно высокого кредитного качества с показателем долговой нагрузки (ПДН) не более 50%», — заявил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

Так что на фоне дорогих кредитов услуги ломбардов становятся все популярнее у россиян, особенно в связи с удорожанием золота. А сами ломбарды все чаще предлагают клиентам взаимодействие через интернет.
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