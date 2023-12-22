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Вчера, 17:44

Объем выданных ломбардами займов в РФ за год вырос на четверть

УрБК, Москва, 10.06.2025. Объем выданных ломбардами займов в РФ за 2024 год вырос на 25% по сравнению с предыдущим и составил 302 млрд руб. Об этом говорится в обзоре, который подготовил Банк России.

Основная причина роста рынка в денежном выражении — продолжающееся повышение цен на золото. Под залог золотых изделий было выдано 94% займов. При этом количество заключенных договоров за год не изменилось — 16,6 млн.

Средняя сумма займа за год выросла на 31%, до 21 тыс. руб. Доля постоянных клиентов ломбардов в структуре спроса составила 74%. Полная стоимость кредитов (ПСК) не превышала 120%. За счет собственных средств погасили кредиты 84% заемщиков, а за счет реализации залога — 16%.

Регулятор также отметил развитие цифровых каналов взаимодействия с клиентом у крупных ломбардов. Более 50% из них выдают безналичные займы и принимают платежи онлайн.
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