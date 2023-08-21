МФО адаптируются к новым условиям

В Свердловской области два месяца подряд снижается число выданных микрокредитов. Схожие тенденции характерны для всей страны. Главной причиной отрицательной динамики стали ограничения со стороны Банка России. В то же время в разрезе первого полугодия показатели растут, а эксперты и представители отрасли говорят об адаптации микрофинансовых организаций (МФО) к новым условиям.
Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2023 года в Свердловской области было 102 тыс. 324 микрозайма, что на 3,2% меньше, чем в июне (105 тыс. 657). Выдача снижается два месяца подряд: в мае показатель составлял 106 тыс. 873.
Аналогичная ситуация наблюдается в целом по России. В июле МФО выдали 2,86 млн микрокредитов, в июне — 2,95 млн., в мае — 3,03 млн. Следует уточнить, что динамика выдачи меняется с начала года.
«После роста в начале года, последние два месяца выдача микрозаймов сокращалась. Во многом это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты (МПЛ) в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой», — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
О том, что введение макропруденциальных лимитов стало одним из главных факторов, повлиявших на рынок МФО в 2023 году, говорится
и в исследовании Саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»). Однако аналитики уточняют, что с января по июнь объем выданных микрозаймов вырос на 34%, составив 200 млрд руб. (в выборку попали члены СРО). Данные по числу выданных займов не представлены, но есть численность действующих заемщиков — она тоже увеличилась по итогам полугодия. При этом в обоих случаях отмечается, что рост показателей в первую очередь произошел за счет увеличения онлайн-сегмента.
«Продолжается тренд по переходу заемщиков в онлайн сегмент. Значение традиционных офисов МФО неуклонно снижается. При этом МФО сохраняют присутствие на территориях с низким уровнем Интернет-услуг, обеспечивая необходимую финансовую доступность», — говорится в исследовании.
Еще одной особенностью этого периода стало изменение «портрета» заемщика. Клиентов с высокой долговой нагрузкой становится меньше. В то же время начали выделяться две новые категории: заемщики, которые ранее предпочитали кредитоваться у банков («банковские» заемщики), и субъекты малого или среднего бизнеса.
В первом случае крупнейшие МФО научились эффективно конкурировать с банками за счет скорости и развитости дистанционных займов. Даже несмотря на ужесточение скоринга снижения объемов не произошло.
«Вторая группа — субъекты МСП. Если не брать в расчет традиционные институты поддержки малого бизнеса, такие как некоммерческие МФО (с госучастием), а говорить только про коммерческих игроков, их внимание в последние 1,5 года все больше приковано к сегменту так называемых селлеров маркетплейсов. Очевидно, что стремительный рост онлайн-ритейла не мог не сопровождаться наращиванием оборотов продавцов и притоком в сектор новых предпринимателей. Поэтому не удивительно и то, что свои финансовые организации (включая свою МФО) появились фактически у всех крупных торговых площадок. Но при этом спрос все равно превышает предложение, и для независимых микрофинансовых организаций сегмент также выглядит привлекательным, несмотря на более низкую маржинальность, чем в секторе займов физлицам», — прокомментировала коммерческий директор Summit Group Елена Малышева.
Коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов отметил, что МФО быстро приспособились к введению МПЛ. Банки и МФО с запасом соблюдали требования регулятора. Но новые ужесточения могут стать проблемой.
«Если регулятор внедрит расчет МПЛ для займов до 10 тыс. руб., это станет достаточно серьезным ударом по бизнесу МФО. Такая мера может значительно повлиять на рост рынка: все компании, специализирующиеся на займах до зарплаты (а их подавляющее большинство), будут вынуждены заметно снизить объем выдач. По моим оценкам — на 20-40%. К таким потерям рынок, очевидно, не готов», — считает эксперт.
Сложности также создают регулярные обновления форматов кредитных историй.
«Цель привести все к единообразию важная, но в данный момент многие компании, особенно с онлайн-моделью, несут серьезные издержки, так как доработок требует не только интеграция для обновления кредитной истории клиента, но и скоринговые сервисы, и сервисы для расчета ПДН, которые кредитные истории распознают, интерпретируют и используют в расчетах. На этих трех сервисах сейчас держится бизнес МФО, и это требует особого внимания и контроля», — указала генеральный директор МФК «Лайм-Займ» Олеся Киселева.
В итоге эксперты ожидают, что во II полугодии из-за ограничений рост выдачи микрокредитов замедлится и их объемы снизятся. Но динамика все еще будет положительной. В первую очередь ее обеспечат МФО, которые работают в электронном формате.