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21.08.2023

В Свердловской области на 3,2% снизилась выдача микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В июле 2023 года в Свердловской области было выдано 102 тыс. 324 микрозайма. Это на 3,2% меньше, чем в июне, — 105 тыс. 657 штук. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Тенденция к снижению характерна для всей России. В мае выдача составила 3,03 млн микрозаймов, в июне — 2,95 млн, в июле — 2,86 млн. Сокращение выдачи объясняется ужесточением требований Банка России к микрофинансовым организациям.

«В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой», — объяснил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.
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