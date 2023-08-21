В Свердловской области на 3,2% снизилась выдача микрозаймов

УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В июне 2023 года в Челябинской области было выдано 79 тыс. 327 микрозаймов, что на 3,3% ...30.08.2022 На Южном Урале количество выданных микрозаймов за месяц выросло на 5,5%
УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 74 тыс. 792 микрозайма, что на 5,5% ...04.08.2022 На Южном Урале в июне выдали почти 70 тыс. микрозаймов
УрБК, Челябинск, 04.08.2022. В июне 2022 года в Челябинской области было выдано 69 тыс. 983 микрозайма, что на 1,6% ...24.08.2020 В Челябинской области число выданных микрозаймов выросло на 1,9%
УрБК, Челябинск, 24.08.2020. На Южном Урале в июле этого года было выдано 42 тыс. 211 микрозаймов, что на 1,9% больше ...24.08.2020 Количество выданных в июле микрозаймов на Среднем Урале выросло на 6,1%
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2020. В июле на Среднем Урале было выдано 50 тыс. 020 микрозаймов. Охотнее свердловчан ...