В Челябинской области на 2,7% сократилась выдача микрозаймов

УрБК, Челябинск, 21.08.2023. За июль 2023 года в Челябинской области выдали 77 тыс. 609 микрозаймов против 79 тыс. 802 в июне (разница — 2,7%). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Снижение выдачи наблюдается по всей России, причем два месяца подряд. В мае показатель составлял 3,03 млн микрозаймов, в июне — 2,95 млн, в июле — 2,86 млн. Тенденция объясняется тем, что Центробанк ужесточил требования к микрофинансовому рынку.



«В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.