УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.08.2023

В Челябинской области на 2,7% сократилась выдача микрозаймов

УрБК, Челябинск, 21.08.2023. За июль 2023 года в Челябинской области выдали 77 тыс. 609 микрозаймов против 79 тыс. 802 в июне (разница — 2,7%). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Снижение выдачи наблюдается по всей России, причем два месяца подряд. В мае показатель составлял 3,03 млн микрозаймов, в июне — 2,95 млн, в июле — 2,86 млн. Тенденция объясняется тем, что Центробанк ужесточил требования к микрофинансовому рынку.

«В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.08.2023 В Свердловской области на 3,2% снизилась выдача микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В июле 2023 года в Свердловской области было выдано 102 тыс. 324 микрозайма. Это на ...

26.07.2023 Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 3,3%

УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В июне 2023 года в Челябинской области было выдано 79 тыс. 327 микрозаймов, что на 3,3% ...

30.08.2022 На Южном Урале количество выданных микрозаймов за месяц выросло на 5,5%

УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 74 тыс. 792 микрозайма, что на 5,5% ...

04.08.2022 На Южном Урале в июне выдали почти 70 тыс. микрозаймов

УрБК, Челябинск, 04.08.2022. В июне 2022 года в Челябинской области было выдано 69 тыс. 983 микрозайма, что на 1,6% ...

20.05.2021 Число выданных микрозаймов в Свердловской области в апреле сократилось на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 75 тыс. 954 микрозайма (до 30 ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (536)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18