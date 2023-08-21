В Челябинской области на 2,7% сократилась выдача микрозаймов

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В июле 2023 года в Свердловской области было выдано 102 тыс. 324 микрозайма. Это на ...26.07.2023 Число выданных микрозаймов на Южном Урале за месяц снизилось на 3,3%
УрБК, Челябинск, 26.07.2023. В июне 2023 года в Челябинской области было выдано 79 тыс. 327 микрозаймов, что на 3,3% ...30.08.2022 На Южном Урале количество выданных микрозаймов за месяц выросло на 5,5%
УрБК, Челябинск, 30.08.2022. В июле 2022 года в Челябинской области было выдано 74 тыс. 792 микрозайма, что на 5,5% ...04.08.2022 На Южном Урале в июне выдали почти 70 тыс. микрозаймов
УрБК, Челябинск, 04.08.2022. В июне 2022 года в Челябинской области было выдано 69 тыс. 983 микрозайма, что на 1,6% ...20.05.2021 Число выданных микрозаймов в Свердловской области в апреле сократилось на 1,2%
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Свердловской области выдали 75 тыс. 954 микрозайма (до 30 ...