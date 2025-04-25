Сергей Коровин: Макропруденциальные меры — диета для кредитования

Фото предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России

Банк России принял ряд решений по макропруденциальным мерам на третий квартал 2025 года. О том, зачем это было сделано и какую роль играют такие меры в обеспечении стабильности в финансовом секторе, рассказывает Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского ГУ Банка России.— Сама макропруденциальная политика не изменилась. Изменились некоторые ее параметры. Так, например, с 1 июля будут снижены макропруденциальные надбавки по новым ипотечным кредитам. Это связано с тем, что теперь Банк России получил право устанавливать количественные ограничения — лимиты по ипотеке.По автокредитам установлены одинаковые значения лимитов по целевым и нецелевым кредитам.По необеспеченным потребительским кредитам сохранены прежние значения лимитов и надбавок. Несмотря на то, что в целом доля кредитов заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки снизилась, качество обслуживания таких кредитов ухудшилось.— Пруденциальные — означает предупредительные. Банк России стремится, с одной стороны, сохранить нормально функционирующий рынок кредитования, чтобы у людей и компаний была возможность взять деньги взаймы. С другой стороны, регулятор не допускает увеличения закредитованности, которая чревата серьезными социальными последствиями.Лимиты — это количественные ограничения для банков. Например, в третьем квартале 2025 года банки могут выдавать заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% лишь 15% от всего объема потребкредитов.Надбавки — требования к банкам держать больше собственного капитала для покрытия рисков по высокорисковым кредитам.Если совсем коротко: лимиты прямо ограничивают рискованное кредитование, надбавки косвенно влияют на принятие решений банками, повышая их затраты на риск.Лимиты — это как ограничить количество сахара в кофе: врач говорит, что больше двух ложек вредно, и вы их просто не кладете. Надбавки — это если бы сахар стал стоить в два раза дороже, и тогда вы сами задумаетесь: а стоит ли брать?— Введение лимитов на потребкредиты с показателем долговой нагрузки более 50% (этот показатель считается высоким) привело к значительному снижению доли таких кредитов в общем объеме выдачи. Применение надбавок на ипотеку с низкой долей первоначального взноса и высокой долговой нагрузкой помогло уменьшить число таких сделок.— Банк России вводит ограничения на выдачу кредитов, потому что практика показала необходимость подобных мер. Пример мирового финансового кризиса 2007-2008 годов ясно демонстрирует, что бесконтрольная выдача кредитов, особенно ипотечных, может привести к серьезным негативным последствиям. В данном случае причиной кризиса стало массовое предоставление ипотечных кредитов людям, которые впоследствии оказались неспособны их погасить. Это вызвало цепную реакцию: резкое падение цен на недвижимость, банкротство закредитованных компаний и значительное ослабление банковской системы.То есть, ограничения направлены на предупреждение аналогичных кризисов в будущем, сдерживание чрезмерной долговой нагрузки и создание достаточных резервов капитала банками для эффективного реагирования на потенциальные стрессовые ситуации.Для конкретного человека наши ограничения проявляются в том, что при высокой долговой нагрузке ему с большой вероятностью откажут в кредите. Это, в конечном счете, ограждает таких людей от попадания в «долговую яму».— Для такой оценки используется показатель долговой нагрузки, сокращенно — ПДН, который отражает отношение платежей по текущим кредитам и займам к общему доходу заемщика. Например, если человек тратит половину своего дохода на погашение долгов, его ПДН равен 50%. Чем выше ПДН, тем выше риск того, что заемщик не справится с платежами и окажется в трудном положении. Поэтому банки осторожно относятся к выдаче кредитов заемщикам с высоким ПДН.Данные показывают, что люди, которые тратят больше половины доходов на выплаты по кредитам, чаще допускают просрочки, чем те, кому приходится выплачивать меньше.— Не сделает. Банки уже сейчас почти не выдают ипотеку заемщикам с первоначальным взносом ниже 20% и долговой нагрузкой выше 80%. Выдачи таких рискованных кредитов снизились за последний год примерно в 3-4 раза.Лимиты, которые мегарегулятор устанавливает по ипотеке, позволят не ухудшать сложившуюся структуру выдач наиболее рискованных кредитов: речь про ПДН более 50% и первоначальный взнос менее 20%. При определении размера лимита Банк России ориентировался на текущий уровень выдач у разных банков и устанавливал ограничения с небольшим запасом. То есть, условно, сейчас доля рискованных кредитов — 2%, а лимит установлен на уровне 3%. Поэтому их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов. И еще раз напомню, поскольку наращивание банками объема наиболее рискованных кредитов будет ограничено именно лимитами, Банк России с 1 июля 2025 года снижает с запретительного уровня надбавки по таким кредитам. То есть, происходит тонкая настройка ограничений.— На ситуацию оказывают влияние различные факторы. В том числе и макропруденциальные меры. Портфель кредитов физлиц на 1 мая 2025 года составил 1,1 трлн руб. Это и потребительские кредиты, и ипотека. Начиная с осени 2024 года общая задолженность снижалась, то есть люди больше погашали и меньше брали новые кредиты. Это, в первую очередь, касается потребительских кредитов.На ипотечном рынке наблюдается восстановление активности после традиционно низких показателей января-февраля. Но в целом ипотечный портфель растет существенно меньшими темпами, чем в прошлом году. Как и раньше, большая часть ипотечных кредитов приходится на программы господдержки.