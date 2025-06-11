Сергей Коровин: Макропруденциальные меры — диета для кредитования

На вопросы УрБК ответил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.
Банк России принял ряд решений по макропруденциальным мерам на третий квартал 2025 года. О том, зачем это было сделано и какую роль играют такие меры в обеспечении стабильности в финансовом секторе, рассказывает Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского ГУ Банка России.— В чем суть новых изменений в макропруденциальной политике регулятора?
— Сама макропруденциальная политика не изменилась. Изменились некоторые ее параметры. Так, например, с 1 июля будут снижены макропруденциальные надбавки по новым ипотечным кредитам. Это связано с тем, что теперь Банк России получил право устанавливать количественные ограничения — лимиты по ипотеке.
По автокредитам установлены одинаковые значения лимитов по целевым и нецелевым кредитам.
По необеспеченным потребительским кредитам сохранены прежние значения лимитов и надбавок. Несмотря на то, что в целом доля кредитов заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки снизилась, качество обслуживания таких кредитов ухудшилось. — Что такое вообще макропруденциальные лимиты и надбавки, чем они отличаются друг от друга?
— Пруденциальные — означает предупредительные. Банк России стремится, с одной стороны, сохранить нормально функционирующий рынок кредитования, чтобы у людей и компаний была возможность взять деньги взаймы. С другой стороны, регулятор не допускает увеличения закредитованности, которая чревата серьезными социальными последствиями.
Лимиты — это количественные ограничения для банков. Например, в третьем квартале 2025 года банки могут выдавать заемщикам с долговой нагрузкой выше 50% лишь 15% от всего объема потребкредитов.
Надбавки — требования к банкам держать больше собственного капитала для покрытия рисков по высокорисковым кредитам.
Если совсем коротко: лимиты прямо ограничивают рискованное кредитование, надбавки косвенно влияют на принятие решений банками, повышая их затраты на риск.
Лимиты — это как ограничить количество сахара в кофе: врач говорит, что больше двух ложек вредно, и вы их просто не кладете. Надбавки — это если бы сахар стал стоить в два раза дороже, и тогда вы сами задумаетесь: а стоит ли брать?— Какие лимиты и надбавки показали эффективность?
— Введение лимитов на потребкредиты с показателем долговой нагрузки более 50% (этот показатель считается высоким) привело к значительному снижению доли таких кредитов в общем объеме выдачи. Применение надбавок на ипотеку с низкой долей первоначального взноса и высокой долговой нагрузкой помогло уменьшить число таких сделок. — Зачем надо ограничивать банки и людей?
— Банк России вводит ограничения на выдачу кредитов, потому что практика показала необходимость подобных мер. Пример мирового финансового кризиса 2007-2008 годов ясно демонстрирует, что бесконтрольная выдача кредитов, особенно ипотечных, может привести к серьезным негативным последствиям. В данном случае причиной кризиса стало массовое предоставление ипотечных кредитов людям, которые впоследствии оказались неспособны их погасить. Это вызвало цепную реакцию: резкое падение цен на недвижимость, банкротство закредитованных компаний и значительное ослабление банковской системы.
То есть, ограничения направлены на предупреждение аналогичных кризисов в будущем, сдерживание чрезмерной долговой нагрузки и создание достаточных резервов капитала банками для эффективного реагирования на потенциальные стрессовые ситуации.
Для конкретного человека наши ограничения проявляются в том, что при высокой долговой нагрузке ему с большой вероятностью откажут в кредите. Это, в конечном счете, ограждает таких людей от попадания в «долговую яму».— Как можно оценить закредитованность человека?
— Для такой оценки используется показатель долговой нагрузки, сокращенно — ПДН, который отражает отношение платежей по текущим кредитам и займам к общему доходу заемщика. Например, если человек тратит половину своего дохода на погашение долгов, его ПДН равен 50%. Чем выше ПДН, тем выше риск того, что заемщик не справится с платежами и окажется в трудном положении. Поэтому банки осторожно относятся к выдаче кредитов заемщикам с высоким ПДН.
Данные показывают, что люди, которые тратят больше половины доходов на выплаты по кредитам, чаще допускают просрочки, чем те, кому приходится выплачивать меньше. — Применение лимитов по ипотеке сделает ее недоступной?
— Не сделает. Банки уже сейчас почти не выдают ипотеку заемщикам с первоначальным взносом ниже 20% и долговой нагрузкой выше 80%. Выдачи таких рискованных кредитов снизились за последний год примерно в 3-4 раза.
Лимиты, которые мегарегулятор устанавливает по ипотеке, позволят не ухудшать сложившуюся структуру выдач наиболее рискованных кредитов: речь про ПДН более 50% и первоначальный взнос менее 20%. При определении размера лимита Банк России ориентировался на текущий уровень выдач у разных банков и устанавливал ограничения с небольшим запасом. То есть, условно, сейчас доля рискованных кредитов — 2%, а лимит установлен на уровне 3%. Поэтому их введение не окажет влияния на предложение ипотечных кредитов. И еще раз напомню, поскольку наращивание банками объема наиболее рискованных кредитов будет ограничено именно лимитами, Банк России с 1 июля 2025 года снижает с запретительного уровня надбавки по таким кредитам. То есть, происходит тонкая настройка ограничений. — Что сейчас происходит с кредитованием физлиц Свердловской области?
— На ситуацию оказывают влияние различные факторы. В том числе и макропруденциальные меры. Портфель кредитов физлиц на 1 мая 2025 года составил 1,1 трлн руб. Это и потребительские кредиты, и ипотека. Начиная с осени 2024 года общая задолженность снижалась, то есть люди больше погашали и меньше брали новые кредиты. Это, в первую очередь, касается потребительских кредитов.
На ипотечном рынке наблюдается восстановление активности после традиционно низких показателей января-февраля. Но в целом ипотечный портфель растет существенно меньшими темпами, чем в прошлом году. Как и раньше, большая часть ипотечных кредитов приходится на программы господдержки. Фото предоставлено пресс-службой Уральского ГУ Банка России