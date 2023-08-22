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Сегодня, 14:58

Число операций оплаты и переводов без использования банковских карт в РФ выросло на треть

УрБК, Москва, 11.06.2025. В России количество операций оплаты и переводов без использования банковских карт (с помощью QR-кодов, электронных кошельков, биометрии и других сервисов) за январь-март 2025 года выросло почти на треть (год к году), достигнув примерно 11 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

По данным регулятора, за I квартал текущего года было совершено около 800 млн платежей с помощью QR-кодов и биометрии, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма покупок, сделанных с помощью данных сервисов, превысила 1,1 трлн руб.

Количество операций по банковским картам снижается два квартала подряд, хотя они по-прежнему остаются основным инструментом платежа. За I квартал этого года по ним было совершено 14,9 млрд операций на сумму 13,6 трлн руб.

Также регулятор отметил рост количества POS-терминалов в I квартале года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%, до 4,9 млн.
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