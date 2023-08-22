Число операций оплаты и переводов без использования банковских карт в РФ выросло на треть

Материалы по теме

Во II квартале 2023 года держатели банковских карт совершили 1,6 млрд операций на сумму более 7 трлн рублей через СБП

УрБК, Москва, 22.08.2023. Держатели банковских карт во II квартале 2023 года совершили 1,6 млрд переводов на сумму ...

Количество безналичных платежей на Среднем Урале в январе-сентябре выросло на четверть

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В Свердловской области за январь-сентябрь 2021 года с помощью банковских карт было ...

В Свердловской области доля безналичных платежей по банковским картам выросла в I квартале на 3%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Свердловской области количество выпущенных банковских карт в I квартале этого года ...

За 2018 год в Свердловской области с использованием банковских карт совершено операций на сумму 1,3 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2019. На 1 января 2019 года на территории Свердловской области выдано порядка 8,5 млн ...

За 9 месяцев с помощью банковских карт на Урале было совершено 2,2 млрд операций на сумму 4,2 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2018. По состоянию на 1 октября 2018 года на территориях Уральского региона выдано более 37,2 ...