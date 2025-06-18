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Доля операций по QR-кодам и биометрии на рынке платежей достигла 12%

УрБК, Москва, 04.07.2025. Доля безналичных платежей в РФ в розничном обороте с 2024 года выросла с 85,8% до 86,7%. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на Финансовом конгрессе Банка России, передает «Интерфакс».

Она также добавила, что сейчас 12% операций совершается по QR-кодам и биометрии.

Ранее УрБК писал, что количество операций оплаты и переводов без использования банковских карт (с помощью QR-кодов, электронных кошельков, биометрии и других сервисов) в России за январь-март 2025 года выросло почти на треть год к году, достигнув примерно 11 млрд.
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