Доля операций по QR-кодам и биометрии на рынке платежей достигла 12%

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Россияне отказываются от банковских карт

В I квартале года количество операций с использованием альтернативных методов оплаты выросло на треть ...

Число операций оплаты и переводов без использования банковских карт в РФ выросло на треть

УрБК, Москва, 11.06.2025. В России количество операций оплаты и переводов без использования банковских карт (с помощью ...

Доля безналичных платежей в России достигла 74,3%

УрБК, Москва, 12.04.2022. По итогам 2021 года доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ выросла с 70,3% до ...

В Свердловской области доля безналичных платежей по банковским картам выросла в I квартале на 3%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2019. В Свердловской области количество выпущенных банковских карт в I квартале этого года ...

За 2018 год в Свердловской области с использованием банковских карт совершено операций на сумму 1,3 трлн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2019. На 1 января 2019 года на территории Свердловской области выдано порядка 8,5 млн ...