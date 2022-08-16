ЦБ: Порог бесплатных переводов между своими счетами должен остаться на уровне 1,4 млн рублей

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В России могут ужесточить порядок переводов без открытия счета

Росфинмониторинг подготовил законопроект, предусматривающий изменения в «антиотмывочный» закон и закон о национальной ...

В России могут ужесточить порядок переводов без открытия счета

УрБК, Москва, 16.08.2022. Росфинмониторинг подготовил законопроект, предусматривающий изменения в «антиотмывочный» ...

СКБ-банк первым на рынке запустил сервис инициированных получателем переводов через Систему быстрых платежей

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. СКБ-банк запустил сервис инициированных получателем переводов через Систему быстрых ...

ЦБ: За 2016 год россияне провели операций по банковским картам на сумму 50 трлн рублей

УрБК, Москва, 14.04.2017. За 2016 год россияне провели 18 млрд операций по банковским картам на общую сумму более 50 ...

Связной Банк не снял ограничения на сумму межбанковских платежей и снятия наличных

УрБК, Москва, 13.01.2015. Связной Банк, установивший временное ограничение максимального размера межбанковских платежей ...