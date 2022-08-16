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ЦБ: Порог бесплатных переводов между своими счетами должен остаться на уровне 1,4 млн рублей

УрБК, Москва, 03.07.2023. Центральный банк России (ЦБ РФ) выступил с инициативой, согласно которой порог бесплатных переводов самому себе должен остаться на уровне 1,4 млн руб. — именно такая цифра зафиксирована в законопроекте. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.

По ее словам, многие финансовые учреждения поддержали идею расширить возможности граждан по бесплатным переводам самому себе. Однако игроков рынка беспокоит необходимость перестройки бизнес-модели. Кроме того, подобное нововведение может повлиять на их комиссионные доходы.

«В основном диалог идет вокруг суммы. Мы придерживаемся позиции, что порог бесплатных переводов самому себе в размере 1,4 млн руб. должен быть сохранен — именно такая цифра сейчас зафиксирована в законопроекте. С рынком обсуждалось, например, ограничение не по сумме, а по количеству операций в месяц, в год или в квартал. Но такие ограничения усложняют процесс с операционной точки зрения. На наш взгляд, ограничение по сумме все-таки было бы оптимальным», — считает Алла Бакина.

В ЦБ рассчитывают, что в ближайшее время им удастся выработать единую позицию с кредитными организациями, и соответствующий законопроект будет принят до конца текущего года.
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