Шигир продвигает бизнес

20 июня в креативном кластере «Домна» состоялась конференция по изучению опыта и перспектив продвижения Екатеринбурга предпринимателями и городским сообществом через использование образов артефактов Шигирской археологической коллекции, в том числе Большого Шигирского идола. На мероприятии выступили представители музея, общественности и предпринимательского сообщества. На конференции были представлены образцы продукции с использованием образов Шигирской археологической коллекции: дизайнерская одежда, ювелирные украшения и бижутерия, постеры, крафтовые напитки, пряники, керамические изделия.







Открыл конференцию член комитета по продвижению Екатеринбурга через Шигирскую коллекцию Евгений Потапов, рассказавший о деятельности комитета.







«Наша миссия — сделать так, чтобы любой бизнесмен в Екатеринбурге смог использовать эти символы для продвижения себя, города, своего бизнеса. За этот год у нас появилось несколько очень сильных пилотных проектов. Сейчас наша задача — привлечь инвесторов, чтобы вывести процесс на индустриальный уровень, наладить массовое производство продукции с изображением артефактов Шигирской коллекции», — отметил Евгений Потапов.



Начальник юридического отдела Свердловского областного краеведческого музея Анастасия Ширшова рассказала о юридических особенностях использования образов артефактов Шигирской коллекции, о том, как получить на это разрешения, и привела примеры сотрудничества музея с уральскими предпринимателями.







«В собрании Свердловского областного краеведческого музея находится большой Шигирский идол и иные артефакты Шигирской коллекции. У нас существует достаточно обширное цитирование как на официальном уровне, так и на региональном. Поскольку мы являемся государственным учреждением Свердловской области, то использование символики, изображения Шигирского идола и артефактов осуществляется только после разрешения музея. Но получить его не сложно, о чем свидетельствует опыт многих предпринимателей, которые сотрудничают с нами», — сообщила Анастасия Ширшова.



Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал о потенциале использования Шигирской археологической коллекции для продвижения туризма в Свердловской области. Он назвал это направление потенциальным с точки зрения не только привлечения туристов, но и обсуждения наших исторических корней.







«В отсутствие единого бренда Урала Шигирская коллекция имеет все перспективы стать одним из центров притяжения внимания туристов. Конечно, она не является единственным символом нашего многовекторного города, но наряду с Демидовым, малахитом и Павлом Бажовым артефакты Шигирской коллекции являются очень интересным туристическим объектом. В отличие от некоторых других событий, успевших стать символами нашего города, они не имеют отрицательных коннотаций. Другой несомненный плюс Шигирского идола — его удобно монетизировать, тиражировать, масштабировать, превращать в сувенирную продукцию в самых разных вариантах. Сейчас нужно работать над его узнаваемостью», — отметил Михаил Мальцев.



Руководитель Центра авторских экскурсий «Екбгуляем» и Школы авторских маршрутов Дмитрий Москвин поделился опытом использования Большой Шигирской коллекции на городских экскурсиях и в образовательных проектах.







«Уральская древность будоражит воображение туристов. Когда на экскурсиях я рассказываю о Шигирском идоле, о пяти тысячелетиях уральской металлургии, это разрывает шаблоны, заставляет интересоваться, задавать вопросы. Так что для меня абсолютно очевидно, что Шигирская коллекция — это направление, которое очень удобно для туризма, для культуры и различных художественных практик. Но пока у нас есть сильный дефицит наглядности — от сувенирной продукции до посещения мест археологических раскопок», — отметил Дмитрий Москвин.



Доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета представитель регионального журнала «Уральский Следопыт» Евгений Базаров рассказал о важности освещения артефактов Шигирской археологической коллекции в медийном пространстве и поделился опытом продвижения Челябинска с использованием артефактов аркаимских археологических находок.







«Челябинск и Челябинская область — прекрасный пример использования древних археологических памятников для брендирования региона. Благодаря грамотной политике древнее протогородище Аркаим стало брендом, известным во всем мире. И сегодня Челябинск активно его использует: три главных визуальных символа Аркаима — колесообразный план города, древняя статуэтка человека, смотрящего в небо, и первая в истории человечества колесница — активно вплетены в городскую айдентику, они постоянно используются в городской среде. Нам нужно использовать этот опыт в Екатеринбурге и аналогичным образом использовать наше археологическое богатство, в том числе и Шигирскую археологическую коллекцию, причем не только Большого Шигирского идола, но и многие друге артефакты, обладающие огромной эстетической ценностью», — отметил Евгений Базаров.



Дизайнер Мария Варламова представила линейку одежды Шигирской городской коллекции, идею которой сгенерировала нейросеть Midjourney.







«В этой коллекции я попыталась передать идею переплетения далекого прошлого и ближайшего будущего. Идея одежды была разработана нейросетью, в которую были загружены образы Шигирского идола. И, в отличие от многих других этно-ориентированных коллекций, моя одежда абсолютно современна и функциональна, в ней можно выйти на улицы города. Здесь нет никакого архаизма. Сейчас коллекция развивается, и новые вещи, которые будут созданы в ее рамках, хочется сделать еще более «носибельными». Хочется, чтобы Шигир вышел на улицы», — отметила Мария Варламова.







Ювелир Виталий Игнатов показал коллекцию ювелирных изделий «Уральская кладовая», в которой центральной фигурой стал Большой Шигирский идол.







«Свой стиль мы называем современной архаикой. Наши изделия напоминают о том, что история непрерывна, а древние артефакты актуальны. Мы видим, что в соседней Перми уже делают древний звериный стиль частью узнаваемой айдентики города и региона. Там даже на канализационных люках появился узнаваемый древний образ медведя. И нам кажется, что наше прошлое не менее богато на образы и наша задача — актуализировать художественные формы уральской древности, которые не потеряли своей эстетической ценности и привлекательности. Мы хотим, чтобы древние памятники обрели новую жизнь в работах современных мастеров», — отметил Виталий Игнатов.



Дизайнер Назар Алмазбеков рассказал о том, как вдохновился Шигирской коллекцией и ее историей для создания выставки «Духи предков», в которой переосмысляет тему идола и современной одежды.







«Я очень долго не мог найти основную идею, концепт для своей выставки одежды. И в какой-то момент мой куратор посоветовал мне обратить внимание на Шигирского идола. Я пришел в музей, посмотрел статую, начал читать о ней и был просто очарован этим древним изваянием. В итоге он вдохновил меня на создание коллекции, в которой я хочу рассказать о духах, которых мы не знаем, но знали наши предки, посмотреть на идола со всех сторон, открыть новые грани», — поделился творческими планами Назар Алмазбеков.



Директор крафтового бара «Опыт» Юрий Добросердов поделился опытом использования образа Большого Шигирского идола для создания авторского юбилейного крафтового пива.







«Год назад на день рождения нашего бара я захотел сделать своеобразный манифест, заявление, которое бы показало, что у нас на Урале сложилась настоящая субкультура изготовления и потребления крафтового пива, то, что мы называем «Уральской крафтовой республикой». Для этого я попросил три пивоварни — из Перми, Челябинска и Екатеринбурга — сварить три разных партии крафтового пива к этому празднику. Тогда эта идея провалилась, но в этом году нам это удалось. И одним из этих сортов стало пиво «Шигир» от пермской пивоварни «Саботаж». Когда мы выбирали для него название, я понял, что у нас на Урале очень мало образов, вокруг которых можно было бы создавать новые смыслы. И образ Шигирского идола — как раз один из немногих, которые нам подходят: эстетически он сочетается с тем, чем мы занимаемся, и его можно красиво обыграть на этикетке. Кроме того, это глубокий образ, который передает уральскую аутентичность, вокруг него можно строить собственную идентичность», — рассказал Юрий Добросердов.



Главный научный сотрудник Отдела древней истории народов Урала Светлана Савченко отметила, что популяризация образов Шигирской археологической коллекции идет на благо музею и привлекает в него новых посетителей.







«Прошло совсем немного времени с начала массовой популяризации Шигирской коллекции, но мы видим, что сделано было очень много. Мы, как музейные работники, очень рады появлению новой продукции с использованием образов наших экспонатов, рады, что они вышли из музейных залов и пошли к людям. Это способствует формированию образа и культурного пространства нашего города и региона. Нам хочется, чтобы к нам приезжали и приходили люди, которые знают о наших экспонатах, интересуются историей, хотят больше узнать о тех древностях, о которых услышали благодаря популяризации, сувенирам, брендированным вещам», — сказала Светлана Савченко.



«Шигир будет нести известность и славу Екатеринбургу еще многие столетия, и те, кто сейчас работает на его популяризацию, поступают очень дальновидно и работают на будущее Екатеринбурга», — подытожил мероприятие заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.



Фотограф: Анна Гофман