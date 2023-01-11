Предпринимателям Екатеринбурга объяснили, как законно использовать юбилейную айдентику

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. 1 марта 2023 года в креативном кластере «Домна» состоялся семинар, посвященный юридическим особенностям использования предпринимателями образа Шигирского идола и логотипа 300-летия Екатеринбурга. Организатором мероприятия выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства при поддержке МАУ «Город», комитета по продвижению Екатеринбурга с помощью Шигирской археологической коллекции и Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера.



В преддверии юбилея города многие предприниматели хотели бы использовать официальную символику, разработанную к 300-летию Екатеринбурга, в своей продукции для оформления своих пространств и брендирования товаров и услуг. О том, как это сделать правильно, в ходе встречи рассказал директор МАУ «Город» Андрей Дерксен.



По его словам, возможность использовать логотип для брендирования как коммерческой, так и некоммерческой продукции предоставляется бесплатно. Чтобы получить такое разрешение, достаточно отправить заявку на официальном сайте юбилея. Рассмотрение заявки занимает от нескольких часов до пары дней. По итогам этого процесса заключается договор, и заявитель получает официальное разрешение на использование логотипа юбилея города.



Также Андрей Дерксен рассказал об истории создания логотипа празднования 300-летия Екатеринбурга и его символическом значении.



Комитет по продвижению Екатеринбурга с помощью артефактов Шигирской коллекции создает условия для бизнес-инициатив субъектов предпринимательства по использованию Шигира для продвижения коммерческих и территориальных брендов.



Как рассказал член общественного Совета неравнодушных граждан, участник комитета по продвижению Екатеринбурга с помощью Шигирской археологической культуры Евгений Потапов, сегодня любой предприниматель, заключив лицензионное соглашение с музеем, может использовать образы Шигирской коллекции для создания сувениров, принтов, любой иной коммерческой продукции.



«Юридическое оформление прав на использование образов территориальных символов становится необходимостью для любого бизнеса. Особенно необходимо оформление таких документов при работе с зарубежными организациями. Когда мы создавали рекламные материалы для китайских заказчиков, то на каждую локацию нам приходилось оформлять соответствующее соглашение с собственниками — «проперти релиз». Юридическое оформление необходимо в первую очередь самому предпринимателю для безопасного ведения коммерческой деятельности», — отметил Евгений Потапов.



О юридических аспектах использования образа Шигирского идола и других артефактов Шигирской археологической коллекции рассказала юрист Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Анастасия Ширшова.



«Порядок использования образов артефактов, находящихся на хранении в российских музеях, определяется особыми законодательными нормами, предусматривающими получение обязательного согласия со стороны владельца, то есть музея. Для получения такого согласия с музеем необходимо заключить соответствующий договор. Для упрощения процесса Свердловским областным краеведческим музеем разработана форма заявки, размещенная на сайте учреждения», — отметила Анастасия Ширшова, добавив, что средний срок рассмотрения заявки не превышает пяти дней.