Предприниматели и общественники обсудили перспективы продвижения Екатеринбурга через образ Шигирского идола

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Екатеринбурге состоялась конференция по изучению опыта и перспектив продвижения столицы Среднего Урала предпринимателями и городским сообществом через использование образов артефактов Шигирской археологической коллекции, в том числе Большого Шигирского идола. Мероприятие прошло в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16.



В конференции приняли участие президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, заведующая юридическим отделом Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера Анастасия Ширшова и главный научный сотрудник Отдела древней истории народов Урала Свердловского областного краеведческого музея, археолог Светлана Савченко, участник комитета по продвижению Шигирской археологической коллекции и через нее Екатеринбурга как культурного и туристического центра Евгений Потапов, доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма Гуманитарного университета Евгений Базаров.



Также на конференции выступили предприниматели, использующих образы Шигирской археологической коллекции для продвижения своих товаров и услуг: руководитель Центра авторских экскурсий Екбгуляем и Школы авторских маршрутов, исследователь Дмитрий Москвин, модельеры Маша Варламова и Назар Алмазбеков, ювелир Виталий Андреевич, директор крафтового бара «Опыт» Юрий Добросердов.



Сотрудники музея рассказали о принципах, на которых предоставляются права на использование образов экспонатов, находящихся в государственных фондах. Также они поделились о позитивной практике сотрудничества с бизнесом, активно использующим образы музейных артефактов в своих товарах и услугах.



Михаил Мальцев сообщил участникам конференции о потенциале Шигирской археологической коллекции по привлечению туристов в Екатеринбург. Дмитрий Москвин поделился собственным опытом рассказов о Шигирской коллекции на городских экскурсиях, а Евгений Базаров — об опыте Челябинской области, использующей поселение бронзового века Аркаим в качестве «туристического магнита» и одной из основ южноуральской идентичности.



Модельер Маша Варламова представила «Шигирскую городскую коллекцию»: модную одежду, идея которой сгенерирована нейросетью Midjourney на основе образов Большого Шигирского идола. Назар Алмазбеков рассказал о своем выставочном проекте, в основу которого будет положен Шигирский идол и его переосмысление в рамках современной культуры. Виталий Андреевич показал авторскую серию ювелирных украшений, вдохновленных образами искусства каменного века. Юрий Добросердов поделился опытом создания авторского юбилейного пива, названного в честь древнейшей деревянной статуи на земле.