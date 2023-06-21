УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 13:02

Шигирский идол: итоги года

Шигирский идол — древнейшая деревянная статуя, возраст которой превышает 12 тыс. лет, — действительно стал одним из символов Екатеринбурга и эффективным инструментом по его продвижению. Изображение скульптуры вошло в праздничную айдентику 300-летия города, а популярность самого артефакта заметно выросла.

Об этом свидетельствуют цифры. По предварительным данным Свердловского областного краеведческого музея, в 2021 году Шигирскую кладовую посетило порядка 12 тыс. человек. В 2022 году их число выросло более чем на 4 тыс. — до 16 тыс. 581. В 2023 году будет поставлен новый рекорд. По предварительным данным кассовых отчетов, за 11 месяцев 2023 года навестить идола пришло 25 тыс. человек, и еще как минимум 2,5 тыс. посетителей в музее ожидают в декабре. И это без учета детских экскурсий, которые могут увеличить это числа еще в полтора раза. Рост не просто заметный — интерес к древней статуе повышается по экспоненте, набирая темпы с каждым годом.

Шигирский идол: итоги года
Фото: Александр Осипов

Посещение Свердловского областного краеведческого музея, где хранится Шигирская коллекция, становится одним из обязательных пунктов для официальных международных делегаций. Еще в начале года о включении Шигирского идола в культурную программу для зарубежных и иногородних гостей города заявила Уральская торгово-промышленная палата.

«Я своими глазами увидел Шигирского идола и понял, что мы будем его показывать нашим гостям. Могу сказать, что со своей стороны мы будем всячески продвигать эти уникальные уральские артефакты для иностранных делегаций, которые мы принимаем до сотни ежегодно», — отметил президент Уральской ТПП Андрей Беседин.

В этом году древнейшая деревянная статуя в мире стала источником вдохновения для уральских и московских дизайнеров и выступила в качестве генератора бизнес-идей для предпринимательского сообщества Урала.

Юридические и практические аспекты использования древнего образа сотрудники музея, предприниматели и члены комитета по продвижению Екатеринбурга через Шигирскую коллекцию обсудили в ходе целой серии деловых мероприятий, которые прошли в юбилейный год. В течение года были представлены и многочисленные товары, создатели которых были вдохновлены Шигирской коллекцией: от ювелирных украшений до крафтового пива.

Дизайнер Маша Варламова представила «Шигирскую городскую коллекцию» модной одежды. В своей работе она также обратилась к современным технологиям — использовала генерации нейросети Midjourney на основе образов Большого Шигирского идола. В пилотный лук вошли пальто, шапка, городской рюкзак-сумка и другие предметы гардероба. Сейчас коллекция расширяется и пополняется новыми элементами одежды.

Шигирский идол: итоги года
Фото: Анна Гофман

«В этой коллекции я попыталась передать идею переплетения далекого прошлого и ближайшего будущего. Идея одежды была разработана нейросетью, в которую были загружены образы Шигирского идола. И, в отличие от многих других этно-ориентированных коллекций, моя одежда абсолютно современна и функциональна, в ней можно выйти на улицы города. Здесь нет никакого архаизма. Сейчас коллекция развивается, и новые вещи, которые будут созданы в ее рамках, хочется сделать еще более «носибельными». Хочется, чтобы Шигир вышел на улицы», — отметила Мария Варламова.

В сентябре в креативном кластере «Домна» состоялась трехдневная выставка-показ «Духи предков» дизайнеров Назара Алмазбекова, Татьяны Фоминцевой и Александры Гузовой. Они представили коллекцию, посвященную Большому Шигирскому идолу, а также 300-летию Екатеринбурга.

Эти и многие другие товары, для которых Большой Шигирский идол стал отправной точкой в разработке, работают на популяризацию самой древней статуи.

«Прошло совсем немного времени с начала массовой популяризации Шигирской коллекции, но мы видим, что сделано было очень много. Мы, как музейные работники, очень рады появлению новой продукции с использованием образов наших экспонатов, рады, что они вышли из музейных залов и пошли к людям. Это способствует формированию образа и культурного пространства нашего города и региона. Нам хочется, чтобы к нам приезжали и приходили люди, которые знают о наших экспонатах, интересуются историей, хотят больше узнать о тех древностях, о которых услышали благодаря популяризации, сувенирам, брендированным вещам», — отметила главный научный сотрудник Отдела древней истории народов Урала Светлана Савченко.

Значение Шигирского идола в качестве одного из главных смыслообразующих артефактов Урала, обеспечивающих связь современных жителей региона с их историческим наследием, не раз было отмечено в течение этого года. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на открытии павильона региона на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, отметил, что Свердловская область является не только опорным краем державы, экономическим драйвером, но и уникальной многонациональной культурой со множеством природных и архитектурных памятников — это и знаменитая Невьянская наклонная башня, и самая древняя в мире деревянная скульптура — Шигирский идол, и наследие эпохи конструктивизма.

«Каждый, кто приедет в наш регион, найдет для себя что-то интересное, и, самое главное, откроет для себя Урал — удивительно красивый, богатый, самобытный край. Ведь в Свердловской области ежегодно появляются не только новые туристические места, но и креативные пространства, которые собирают в своих стенах творческих интересных людей», — отметил Евгений Куйвашев.

«То, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал Шигирского идола среди важнейших памятников Урала — это одно из главных достижений в продвижении нашей древнейшей деревянной скульптуры. Это признак того, что ее уже заметили на региональном уровне, начинают замечать на федеральном, а за ним последует и общемировой», — говорит генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера Александр Емельянов.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений признал значение Шигирского идола в качестве важного исторического артефакта и городской достопримечательности.

«Это памятник, который действительно удивительным образом был обретен. Он сохранен, изучен. И еще я думаю, что он десятилетия будет изучаться. И сказать, что его нет — ну как, это артефакт. Мы должны цивилизованно относиться к этому артефакту. Он есть. Его надо изучать», — отметил глава Екатеринбургской епархии.

В то же время эксперты полагают, что планы по использованию Шигирского идола в качестве символа Урала и «туристического магнита», притягивающего внимание путешественников со всего мира, только начинают реализовываться.

«Мы должны рассказывать об этом символе всем, кто только приезжает в нашу область. В аэропорту, на вокзале, там, где появляются российские туристы или иностранцы, должен быть первый контакт. Нужно работать с молодежью, потому что им легче принять все новое. Необходимо разработать сувениры с символикой Шигира, придумать различные события, связанные с ним. Ведь Большой Шигирский идол — это артефакт того же уровня, что и головы с острова Пасхи или памятник Мачу-Пикчу», — считает руководитель PR-службы Уральской ТПП Наталья Поташева.

«Шигирская коллекция имеет все перспективы стать одним из центров притяжения внимания туристов. Конечно, она не является единственным символом нашего многовекторного города, но наряду с Демидовым, малахитом и Павлом Бажовым артефакты Шигирской коллекции являются очень интересным туристическим объектом. Они не имеют отрицательных коннотаций. Другой несомненный плюс Шигирского идола — его удобно монетизировать, тиражировать, масштабировать, превращать в сувенирную продукцию в самых разных вариантах. Сейчас нужно работать над его узнаваемостью», — отметил
президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Уральская древность будоражит воображение туристов. Когда на экскурсиях я рассказываю о Шигирском идоле, о пяти тысячелетиях уральской металлургии, это разрывает шаблоны, заставляет интересоваться, задавать вопросы. Так что для меня абсолютно очевидно, что Шигирская коллекция — это направление, которое очень удобно для туризма, для культуры и различных художественных практик», — полагает руководитель Центра авторских экскурсий «Екбгуляем» и Школы авторских маршрутов Дмитрий Москвин.

«Конечно, рост интереса к Шигирской кладовой буквально требует изменения существующей экспозиции, выделения для нее новых помещений, более масштабных, способных подчеркнуть величие древнего памятника. Несомненно, нам нужны новые залы, которые позволили бы посетителям погрузиться в контекст древней культуры Урала; новые световые и звуковые решения, интерактивные методы и, конечно же, новые современные системы поддержания постоянной температуры и влажности, которые бы обеспечивали сохранность всех экспонатов», — отмечает Александр Емельянов.

«Шигир будет нести известность и славу Екатеринбургу еще многие столетия, и те, кто сейчас работает на его популяризацию, поступают очень дальновидно и работают на будущее Екатеринбурга», — считает заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
21.06.2023 Шигир продвигает бизнес

Предприниматели и общественники обсудили опыт использования шигирских артефактов ...

20.06.2023 Предприниматели и общественники обсудили перспективы продвижения Екатеринбурга через образ Шигирского идола

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Екатеринбурге состоялась конференция по изучению опыта и перспектив продвижения ...

26.04.2023 Коллекция городской одежды по мотивам «Шигирской кладовой» привлечет инвестиции

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Дизайнер Маша Варламова представила «Шигирскую городскую коллекцию»: модную одежду, ...

17.02.2023 Екатеринбургский митрополит признал Шигирский идол историческим артефактом и достопримечательностью

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений признал значение Шигирского идола в ...

02.02.2023 Уральская торгово-промышленная палата включит посещение Шигирского идола в культурную программу для международных делегаций

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Уральская торгово-промышленная палата включит посещение Шигирского идола в культурную ...

Популярные новости
06.12.2023Эхо коммунальных войн01.12.2023По порядку номеров30.11.2023Декабрьские изменения29.11.2023Михаил Хорьков: Без ипотеки цены на жилье были бы ниже, а ассортимент — меньше01.12.2023Михаил Хорьков о проблемах и перспективах льготного ипотечного кредитования
Архив новостей
Декабрь 2023 (635)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1