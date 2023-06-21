Шигирский идол: итоги года

Предприниматели и общественники обсудили опыт использования шигирских артефактов ...

Предприниматели и общественники обсудили перспективы продвижения Екатеринбурга через образ Шигирского идола

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. В Екатеринбурге состоялась конференция по изучению опыта и перспектив продвижения ...