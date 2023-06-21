Шигирский идол: итоги года

Шигирский идол — древнейшая деревянная статуя, возраст которой превышает 12 тыс. лет, — действительно стал одним из символов Екатеринбурга и эффективным инструментом по его продвижению. Изображение скульптуры вошло в праздничную айдентику 300-летия города, а популярность самого артефакта заметно выросла.
Об этом свидетельствуют цифры. По предварительным данным Свердловского областного краеведческого музея, в 2021 году Шигирскую кладовую посетило порядка 12 тыс. человек. В 2022 году их число выросло более чем на 4 тыс. — до 16 тыс. 581. В 2023 году будет поставлен новый рекорд. По предварительным данным кассовых отчетов, за 11 месяцев 2023 года навестить идола пришло 25 тыс. человек, и еще как минимум 2,5 тыс. посетителей в музее ожидают в декабре. И это без учета детских экскурсий, которые могут увеличить это числа еще в полтора раза. Рост не просто заметный — интерес к древней статуе повышается по экспоненте, набирая темпы с каждым годом. Фото: Александр Осипов
Посещение Свердловского областного краеведческого музея, где хранится Шигирская коллекция, становится одним из обязательных пунктов для официальных международных делегаций. Еще в начале года о включении Шигирского идола в культурную программу для зарубежных и иногородних гостей города заявила Уральская торгово-промышленная палата.
«Я своими глазами увидел Шигирского идола и понял, что мы будем его показывать нашим гостям. Могу сказать, что со своей стороны мы будем всячески продвигать эти уникальные уральские артефакты для иностранных делегаций, которые мы принимаем до сотни ежегодно», — отметил президент Уральской ТПП Андрей Беседин.
В этом году древнейшая деревянная статуя в мире стала источником вдохновения для уральских и московских дизайнеров и выступила в качестве генератора бизнес-идей для предпринимательского сообщества Урала.
Юридические и практические аспекты использования древнего образа сотрудники музея, предприниматели и члены комитета по продвижению Екатеринбурга через Шигирскую коллекцию обсудили в ходе целой серии деловых мероприятий, которые прошли в юбилейный год. В течение года были представлены и многочисленные товары, создатели которых были вдохновлены Шигирской коллекцией: от ювелирных украшений до крафтового пива.
Дизайнер Маша Варламова представила
«Шигирскую городскую коллекцию» модной одежды. В своей работе она также обратилась к современным технологиям — использовала генерации нейросети Midjourney на основе образов Большого Шигирского идола. В пилотный лук вошли пальто, шапка, городской рюкзак-сумка и другие предметы гардероба. Сейчас коллекция расширяется и пополняется новыми элементами одежды. Фото: Анна Гофман
«В этой коллекции я попыталась передать идею переплетения далекого прошлого и ближайшего будущего. Идея одежды была разработана нейросетью, в которую были загружены образы Шигирского идола. И, в отличие от многих других этно-ориентированных коллекций, моя одежда абсолютно современна и функциональна, в ней можно выйти на улицы города. Здесь нет никакого архаизма. Сейчас коллекция развивается, и новые вещи, которые будут созданы в ее рамках, хочется сделать еще более «носибельными». Хочется, чтобы Шигир вышел на улицы», — отметила Мария Варламова.
В сентябре в креативном кластере «Домна» состоялась трехдневная выставка-показ «Духи предков» дизайнеров Назара Алмазбекова, Татьяны Фоминцевой и Александры Гузовой. Они представили коллекцию, посвященную Большому Шигирскому идолу, а также 300-летию Екатеринбурга.
Эти и многие другие товары, для которых Большой Шигирский идол стал отправной точкой в разработке, работают на популяризацию самой древней статуи.
«Прошло совсем немного времени с начала массовой популяризации Шигирской коллекции, но мы видим, что сделано было очень много. Мы, как музейные работники, очень рады появлению новой продукции с использованием образов наших экспонатов, рады, что они вышли из музейных залов и пошли к людям. Это способствует формированию образа и культурного пространства нашего города и региона. Нам хочется, чтобы к нам приезжали и приходили люди, которые знают о наших экспонатах, интересуются историей, хотят больше узнать о тех древностях, о которых услышали благодаря популяризации, сувенирам, брендированным вещам», — отметила главный научный сотрудник Отдела древней истории народов Урала Светлана Савченко.
Значение Шигирского идола в качестве одного из главных смыслообразующих артефактов Урала, обеспечивающих связь современных жителей региона с их историческим наследием, не раз было отмечено в течение этого года. Так, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на открытии павильона региона на международной выставке-форуме «Россия» в Москве, отметил, что Свердловская область является не только опорным краем державы, экономическим драйвером, но и уникальной многонациональной культурой со множеством природных и архитектурных памятников — это и знаменитая Невьянская наклонная башня, и самая древняя в мире деревянная скульптура — Шигирский идол, и наследие эпохи конструктивизма.
«Каждый, кто приедет в наш регион, найдет для себя что-то интересное, и, самое главное, откроет для себя Урал — удивительно красивый, богатый, самобытный край. Ведь в Свердловской области ежегодно появляются не только новые туристические места, но и креативные пространства, которые собирают в своих стенах творческих интересных людей», — отметил Евгений Куйвашев.
«То, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал Шигирского идола среди важнейших памятников Урала — это одно из главных достижений в продвижении нашей древнейшей деревянной скульптуры. Это признак того, что ее уже заметили на региональном уровне, начинают замечать на федеральном, а за ним последует и общемировой», — говорит генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера Александр Емельянов.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений признал значение Шигирского идола в качестве важного исторического артефакта и городской достопримечательности.
«Это памятник, который действительно удивительным образом был обретен. Он сохранен, изучен. И еще я думаю, что он десятилетия будет изучаться. И сказать, что его нет — ну как, это артефакт. Мы должны цивилизованно относиться к этому артефакту. Он есть. Его надо изучать», — отметил глава Екатеринбургской епархии.
В то же время эксперты полагают, что планы по использованию Шигирского идола в качестве символа Урала и «туристического магнита», притягивающего внимание путешественников со всего мира, только начинают реализовываться.
«Мы должны рассказывать об этом символе всем, кто только приезжает в нашу область. В аэропорту, на вокзале, там, где появляются российские туристы или иностранцы, должен быть первый контакт. Нужно работать с молодежью, потому что им легче принять все новое. Необходимо разработать сувениры с символикой Шигира, придумать различные события, связанные с ним. Ведь Большой Шигирский идол — это артефакт того же уровня, что и головы с острова Пасхи или памятник Мачу-Пикчу», — считает руководитель PR-службы Уральской ТПП Наталья Поташева.
«Шигирская коллекция имеет все перспективы стать одним из центров притяжения внимания туристов. Конечно, она не является единственным символом нашего многовекторного города, но наряду с Демидовым, малахитом и Павлом Бажовым артефакты Шигирской коллекции являются очень интересным туристическим объектом. Они не имеют отрицательных коннотаций. Другой несомненный плюс Шигирского идола — его удобно монетизировать, тиражировать, масштабировать, превращать в сувенирную продукцию в самых разных вариантах. Сейчас нужно работать над его узнаваемостью», — отметил
президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Уральская древность будоражит воображение туристов. Когда на экскурсиях я рассказываю о Шигирском идоле, о пяти тысячелетиях уральской металлургии, это разрывает шаблоны, заставляет интересоваться, задавать вопросы. Так что для меня абсолютно очевидно, что Шигирская коллекция — это направление, которое очень удобно для туризма, для культуры и различных художественных практик», — полагает руководитель Центра авторских экскурсий «Екбгуляем» и Школы авторских маршрутов Дмитрий Москвин.
«Конечно, рост интереса к Шигирской кладовой буквально требует изменения существующей экспозиции, выделения для нее новых помещений, более масштабных, способных подчеркнуть величие древнего памятника. Несомненно, нам нужны новые залы, которые позволили бы посетителям погрузиться в контекст древней культуры Урала; новые световые и звуковые решения, интерактивные методы и, конечно же, новые современные системы поддержания постоянной температуры и влажности, которые бы обеспечивали сохранность всех экспонатов», — отмечает Александр Емельянов.
«Шигир будет нести известность и славу Екатеринбургу еще многие столетия, и те, кто сейчас работает на его популяризацию, поступают очень дальновидно и работают на будущее Екатеринбурга», — считает заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.