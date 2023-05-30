Большой Шигирский идол: что с ним не так?

Долгое время Большой Шигирский идол (БШИ) существовал в культурном поле преимущественно как научный феномен и музейный экспонат. Его позиционирование было неявным, туманным, сводилось к статусу уникального артефакта для исследовательских кругов. Перспективы его использования в качестве инструмента продвижения территории или локальных брендов казались далекими и неочевидными.Ситуация изменилась в начале 2020-х, когда серия публикаций, включая заметные материалы в зарубежной прессе, предложила мощный и простой нарратив: Шигирский идол — это «уральские пирамиды» или «уральский Стоунхендж», причем гораздо древнее. Акцент на абсолютной древности моментально поставил деревянную статую в один ряд с самыми узнаваемыми историческими объектами планеты.Яркий нарратив сработал как катализатор интереса. За относительно короткий срок, около двух лет, Шигир из предмета академических дискуссий превратился в заметную часть культурного и исторического бренда Екатеринбурга. Локальный бизнес откликнулся: образ древнего изваяния начал появляться на сувенирах, в коллекциях одежды, премиальной бижутерии. Казалось, артефакт обретает коммерческое и символическое измерение. Однако подъем сменился стагнацией, и здесь сработали два ключевых фактора.Во-первых, после масштабного празднования 300-летия Екатеринбурга, где Большой Шигирский идол был одним из центральных символов, системный интерес и ресурсы властей на его продвижение как главного туристического магнита города резко ослабли.Во-вторых, и это следствие первого, ни городское сообщество, ни научные круги, ни креативный кластер не смогли предложить внятной, устойчивой стратегии позиционирования идола в культурном пространстве за пределами факта его древности.Наука до сих пор не дала окончательных ответов: что это было — групповой портрет семьи вождя, ритуальный столб, космогоническая схема или защитный тотем? Отсутствие общепринятой, захватывающей интерпретации помешало рождению нового городского фольклора, мифологии вокруг артефакта. Более того, сформировалась парадоксальная тенденция: использование образа предпринимателями стало не столько маркетинговой стратегией, сколько аргументом для запроса поддержки у властей по схеме «мы через Шигира продвигаем город — помогите нам».К 300-летию Екатеринбурга в медийном поле Шигирский идол подошел на гребне волны. Но быстро выяснилось, что статус «самого древнего» — это лишь отправная точка, а не законченное позиционирование. Попытки встроить его образ в разные ниши — от фэшн-коллекций до ювелирных сетов — дали локальные, но не прорывные результаты. Нарратив «Идол древнее пирамид» оказался достаточным для сувенирной продукции уровня магнитов и кружек, но совершенно недостаточным для создания глубокого, работающего культурного кода, способного нести сложные смыслы или стать основой для премиальных товаров.Откат властей от активного продвижения Идола невольно переложил задачу интерпретации его смысла на плечи предпринимателей. Однако у малого и среднего бизнеса просто нет ресурсов, чтобы самостоятельно «разъяснять» покупателю, что означает, например, серьга с личиной или узор на пальто, выходя за рамки простого узнавания древнего символа. Поэтому партии продукции остались локальными. Попытки перевести специфичный культурный код Шигира в универсальные, глобальные смыслы, понятные за пределами Урала, натолкнулись на скромность ресурсов и отсутствие системной работы всего городского сообщества. Активность энтузиастов, двигавших тему ранее, сейчас на паузе.В текущей ситуации инвестиции в дорогие содержательные коллекции, например, в ювелирные изделия высокого класса или ту же премиальную бижутерию, связанные с Большим Шигирским идолом, выглядят преждевременными. Как сувенир для туристов такая продукция слишком дорога, а как инвестиционный или статусный предмет она не работает, потому что сам образ идола пока не несет тех глубоких, разделяемых многими смыслов, на которые мог бы опереться покупатель. Большой Шигирский идол не стал объектом массовой самоидентификации или значимым культурным высказыванием за пределами узкого круга.Выход видится в комплексном пересмотре позиционирования Шигирского идола. Но необходимы ресурсы — интеллектуальные, организационные и финансовые — для глубокой проработки и продвижения его смыслов на уровне города и региона. Ключевой союзник здесь — музей-хранитель артефакта, демонстрирующий лояльность к использованию образа.Нужно вписать Идола в более широкие, глобальные нарративы (о древних цивилизациях, тайнах прошлого, человеческом стремлении к познанию), сделав его символом не только возраста, но и непреходящей загадки. Этот процесс займет годы, а может — больше. Пока же, без этой смысловой базы, инвестиции в продукты, превосходящие по сложности и цене простые сувениры, не имеют достаточных оснований для успеха. Логика «привезти банер на выставку» или «вкопать столбы вдоль туристических маршрутов» больше не работает. Шигирский идол требует не просто использования, а глубокой культурной расшифровки и переупаковки для мира.