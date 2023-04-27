Инвестиции в Шигира

Самая древняя деревянная статуя на земле — Большой Шигирский идол — становится источником вдохновения для все большего числа уральских мастеров. Уже сейчас предприниматели Екатеринбурга делают ювелирные украшения, бижутерию и тарелки в виде уникального экспоната Свердловского областного краеведческого музей. На рынке появилось крафтовое пиво, посвященное древнему артефакту: его выпустила пермская пивоварня «Саботаж» в коллаборации с уральским баром «Опыт». Параллельно Большой Шигир стал отправной точкой и для модельеров.



Дизайнер Маша Варламова представила «Шигирскую городскую коллекцию»: модную одежду, идея которой — использование генераций нейросети Midjourney на основе образов Большого Шигирского идола. Пилотный лук включает в себя пальто, шапку и городской рюкзак-сумку, изготавливаются и другие предметы гардероба. Теперь создатели проекта ищут инвесторов, чтобы выпустить промышленную линейку оригинальной одежды и аксессуаров.







История создания коллекции интересна сама по себе. В конце прошлого года фотограф Александр Осипов при содействии Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера провел детальную съемку Большого Шигирского идола. Затем фотографии были загружены в нейросеть Midjourney, которая сгенерировала прототипы современной одежды для города — пальто, свитеров, шапок и сумок. Предложенные изображения легли в основу коллекции, которую воплотила дизайнер Маша Варламова. Эксклюзивную фурнитуру для одежды и аксессуаров создала Светлана Зуева, а фотосессию моделей в уникальных нарядах провела фотограф Александра Ряпасова.







Благодаря тщательно подобранной пряже и дизайну узоров на предметах коллекции удалось передать текстуру старого дерева и рисунки, которыми покрыта оригинальная скульптура, содержащая девять антропоморфных изображений и десятки отдельных изображений и элементов декора.



Команда проекта объединила самую древнюю в мире деревянную скульптуру и самые современные технологии искусственного интеллекта, получив уникальные визуальные объекты, с одной стороны, наполненные идущим сквозь века глубоким символизмом древности, с другой — являющиеся привычными и практичными вещами для повседневного использования. Вероятно, эта коллекция будет первой в стране, созданной с помощью искусственного интеллекта.



«Сейчас как никогда возникла потребность понять свою айдентику, историю и корни. Я думаю, что узнаваемость регионов строится на символах. Шигирский идол тоже может стать нашим символом. Я начала изучать этот вопрос и поняла, что это правда старейший артефакт, найденный на Урале. Мне всегда нравится интерпретировать историю в современном ключе», — рассказала Мария Варламова.



Отметим, что проект получил одобрение Областного краеведческого музея имени О.Е. Клера, где сейчас хранится Большой Шигирский идол и другие артефакты Шигирской археологической коллекции. Также музей является обладателем прав на все уникальные исторические образы и их воспроизведение.







«Использование тематики Шигирской коллекции для продвижения своего бизнеса — тренд в Екатеринбурге. Мы видим использование конкурентного преимущества — наличия на территории уникального артефакта с 12-тысячелетней историей. Шигир вдохновляет на творческие поиски, переосмысление и интерпретацию загадок и смыслов, которые древнее египетских пирамид и Стоунхенджа. Сувениры, одежда, аксессуары — это своего рода тизеры и пробники. Будет логично, если на «шигирскую тему» придут серьезные инвесторы, это следующий шаг, шаг ожидаемый. Инвестиции в региональную идентичность на фоне переосмысления глобального туристического рынка, конкуренции идей между территориями вполне ожидаемы», — считает член Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга Евгений Потапов.



Сейчас работа над Шигирской городской коллекцией одежды продолжается. Нейросеть сгенерировала несколько десятков различных предметов одежды, которые еще только предстоит воплотить в жизнь.



Команда проекта считает, что инвестор, который проявит интерес к этому проекту, получает, помимо бизнес-составляющей, дополнительную имиджевую ценность — участие в продвижении уникальной региональной тематики. Это, в свою очередь, — выход на новые рынки — от локальных до глобального.



Фото: Александра Ряпасова