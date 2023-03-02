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Коллекция городской одежды по мотивам «Шигирской кладовой» привлечет инвестиции

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Дизайнер Маша Варламова представила «Шигирскую городскую коллекцию»: модную одежду, идея которой сгенерирована нейросетью Midjourney на основе образов Большого Шигирского идола. Пилотный лук включает в себя пальто, шапку и городской рюкзак-сумку. Теперь создатели проекта ищут инвесторов, чтобы выпустить линейку оригинальной одежды и аксессуаров.

В конце прошлого года фотограф Александр Осипов при содействии Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера провел детальную съемку Большого Шигирского идола. Затем фотографии были загружены в нейросеть Midjourney, которая сгенерировала прототипы современной одежды для города — пальто, свитеров, шапок и сумок. Предложенные изображения легли в основу коллекции, которую воплотила дизайнер Маша Варламова. Эксклюзивную фурнитуру для одежды и аксессуаров создала Светлана Зуева, а фотосессию моделей в уникальных нарядах провела фотограф Александра Ряпасова.

Коллекция городской одежды по мотивам «Шигирской кладовой» привлечет инвестиции

Коллекция городской одежды по мотивам «Шигирской кладовой» привлечет инвестиции
Коллекция городской одежды по мотивам «Шигирской кладовой» привлечет инвестиции
Фото: Александра Ряпасова

Добавим, что нейросеть сгенерировала несколько десятков различных предметов одежды для «Шигирской городской коллекции», которые еще только предстоит воплотить в жизнь. Для этого Маша Варламова в данный момент занимается поиском инвесторов и партнеров, чтобы создать первую в России большую коллекцию одежды на основе региональных символов и разработок ИИ для показа и реализации.

Большой Шигирский идол и экспонаты коллекции «Шигирской кладовой» находятся в фондах Свердловского областного краеведческого музея. Ознакомиться с коллекцией можно по адресу г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69/10, Музей истории и археологии Урала. Коллекция «Шигирская кладовая» также представлена на сайте музея.

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