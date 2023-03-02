Коллекция городской одежды по мотивам «Шигирской кладовой» привлечет инвестиции

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. Дизайнер Маша Варламова представила «Шигирскую городскую коллекцию»: модную одежду, идея которой сгенерирована нейросетью Midjourney на основе образов Большого Шигирского идола. Пилотный лук включает в себя пальто, шапку и городской рюкзак-сумку. Теперь создатели проекта ищут инвесторов, чтобы выпустить линейку оригинальной одежды и аксессуаров.
В конце прошлого года фотограф Александр Осипов при содействии Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера провел детальную съемку Большого Шигирского идола. Затем фотографии были загружены в нейросеть Midjourney, которая сгенерировала прототипы современной одежды для города — пальто, свитеров, шапок и сумок. Предложенные изображения легли в основу коллекции, которую воплотила дизайнер Маша Варламова. Эксклюзивную фурнитуру для одежды и аксессуаров создала Светлана Зуева, а фотосессию моделей в уникальных нарядах провела фотограф Александра Ряпасова.
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