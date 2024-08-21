Шигирская коллекция: победа маркетинга над производством

Фото: Александра Ряпасова

Агентство «УралБизнесКонсалтинг» продолжает серию материалов об ошибках и ловушках, подстерегающих начинающих дизайнеров модной одежды при поиске инвесторов для выхода на рынок.Одной из них является стремление создать большую коллекцию для первых же показов. Но, как показывает практика, начинающий модельер не обязательно должен создавать и отшивать большую коллекцию, состоящую из множества вещей и широкого размерного ряда. Для решения первоочередных задач дизайнеру хватит только тизера коллекции, который может быть создан за короткое время и при относительно небольших материальных затратах. Его вполне достаточно для участия в модных показах, пиара автора и его бренда. С его помощью можно понять, насколько образ востребован рынком, каковы его коммерческие перспективы.Главное при этом — выразить идею, создать яркий запоминающийся образ, который привлечет внимание организаторов модных показов, журналистов, и, в конечном счете – инвесторов. А уже после переговоров с ними и получения инвестиций дизайнер может развернуть тизер в полноценную коллекцию, предназначенную для продажи.Примером может служить история создания «Шигирской городской коллекции» — проекта агентства «Май Брэйн, Ма», который демонстрирует, что при относительно небольших первоначальных материальных затратах можно получить грандиозный пиар-эффект.За основу коллекции был взят образ Большого Шигирского идола — уникального исторического артефакта, древнейшей деревянной статуи на Земле, которая хранится в Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера. На протяжение последних лет древняя скульптура, возраст которой превышает 12 тысяч лет, стала одним из признанных символов Урала и привлекает повышенное внимание общественности. Обращение к этому образчику древнего культурного наследия стало отправной точкой творческого поиска.На первом этапе агентством «Май Брэйн, Ма» были оформлены юридические документы. По заданию агентства фотограф Александр Осипов провел детальную съемку Большого Шигирского идола. Высококачественные фотографии были загружены в нейросеть Midjourney, которая сгенерировала прототипы современной одежды для города — пальто, свитеров, шапок и сумок. Созданные искусственным интеллектом изображения легли в основу коллекции. Для ее воплощения в реальных вещах агентством была привлечена дизайнер Маша Варламова, ателье которой реализовало изображения в виде тизера коллекции. Эксклюзивную фурнитуру для одежды и аксессуаров создала Светлана Зуева, а фотосессию моделей в уникальных нарядах провела фотограф Александра Ряпасова.Пилотный дизайн-сет включает в себя пальто, шапку и городской рюкзак-сумку. Благодаря тщательно подобранной пряже и дизайну узоров на предметах коллекции удалось передать текстуру старого дерева и рисунки, которыми покрыта оригинальная скульптура, содержащая девять антропоморфных изображений и десятки отдельных изображений и элементов декора.Команда проекта объединила самую древнюю в мире деревянную скульптуру и самые современные технологии искусственного интеллекта, получив уникальные визуальные объекты, с одной стороны, наполненные идущим сквозь века глубоким символизмом древности, с другой — являющиеся привычными и практичными вещами для повседневного использования.Тизер «Шигирской городской коллекции» произвел настоящий фурор в ходе модных мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга. На волне повышенного интереса к Шигирскому идолу она была показана на нескольких крупных мероприятиях, посвященных юбилею города. На нее обратили внимание многие городские и региональные СМИ, число авторских публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях о ней измерялось десятками, совокупный охват — сотнями тысяч. Коллекция привлекла внимание многих экспертов, в том числе, зарубежных.Этот пример наглядно демонстрирует, как при минимальных вложениях можно добиться pr-эффекта, необходимого как для раскрутки личного бренда, так и для дальнего продвижения бренда. При этом, как отмечают авторы проекта, выбор Шигирского идола в качестве исходной точки для реализации концепции, по сути, является демонстрацией возможности привязать модную коллекцию к актуальному информационному контексту. Аналогичного эффекта можно достигнуть в любой ситуации, отталкиваясь от актуальной информационной повестки. Главное, что своевременные инвестиции в PR приносят больший эффект, чем вложения в изготовление масштабной коллекции.