Екатеринбургский митрополит признал Шигирский идол историческим артефактом и достопримечательностью

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений признал значение Шигирского идола в качестве важного исторического артефакта и городской достопримечательности.



«Это памятник, который действительно удивительным образом был обретен. Он сохранен, изучен. И еще, я думаю, что он десятилетия будет изучаться. И сказать, что его нет — ну как, это артефакт», — отметил глава Екатеринбургской епархии во время «Прямой линии» на телеканале ОТВ.



«Мы должны цивилизованно относиться к этому артефакту. Он есть. Его надо изучать», — заявил он.



Митрополит отметил, что не понимает, как идол может быть связан с 300-летием Екатеринбурга, но признал, что скульптура может сыграть позитивную роль в жизни города в качестве достопримечательности.



«Он является достопримечательностью, которой, как предполагают ученые, сколько-то тысяч лет. Возможно. Но 300 лет Екатеринбурга и эти тысячелетия — я не очень знаю, я не очень понимаю», — сказал он.