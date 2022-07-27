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Екатеринбургский митрополит признал Шигирский идол историческим артефактом и достопримечательностью

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений признал значение Шигирского идола в качестве важного исторического артефакта и городской достопримечательности.

«Это памятник, который действительно удивительным образом был обретен. Он сохранен, изучен. И еще, я думаю, что он десятилетия будет изучаться. И сказать, что его нет — ну как, это артефакт», — отметил глава Екатеринбургской епархии во время «Прямой линии» на телеканале ОТВ.

«Мы должны цивилизованно относиться к этому артефакту. Он есть. Его надо изучать», — заявил он.

Митрополит отметил, что не понимает, как идол может быть связан с 300-летием Екатеринбурга, но признал, что скульптура может сыграть позитивную роль в жизни города в качестве достопримечательности.

«Он является достопримечательностью, которой, как предполагают ученые, сколько-то тысяч лет. Возможно. Но 300 лет Екатеринбурга и эти тысячелетия — я не очень знаю, я не очень понимаю», — сказал он.

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