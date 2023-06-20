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Шигир для каждого

Образ Большого Шигирского идола давно привлекает внимание дизайнеров одежды, ювелиров, кондитеров и даже производителей крафтовых напитков. Не так давно в продаже в Свердловском областном краеведческом музее появилась и «традиционная» сувенирная продукция, посвященная данному экспонату: брелоки, магниты, значки и закладки для книг, а также кружки, открытки и пазлы.

Сувениры изготовлены из дерева с помощью лазерной резки, цифровой, лазерной и УФ-печати. Реализует проект предприниматель Владимир Бабицкий.

Шигир для каждого

«Пару лет назад в СМИ стали появляться сообщения об открытии в Екатеринбурге креативного кластера «Домна», оказавшегося местом весьма приятным для посещения и полезным для предпринимателей, городского активизма и творческих инициатив. На одном из мероприятий весной 2022 года областным краеведческим музеем был презентован Шигирский идол — не только как археологическая находка, но и как один из потенциальных будущих символов Урала», — рассказал УрБК В. Бабицкий о начале своего знакомства с данным артефактом.

К слову, 20 июня 2023 года в кластере «Домна» состоялась конференция по изучению опыта и перспектив продвижения Екатеринбурга предпринимателями и городским сообществом через использование образов артефактов Шигирской археологической коллекции, в том числе Большого Шигирского идола.

Шигир для каждого

На мероприятии выступали представители музея, предприниматели, также там были представлены образцы продукции с использованием образов Шигирской археологической коллекции: дизайнерская одежда, ювелирные украшения и бижутерия, постеры, крафтовые напитки, пряники, керамические изделия.

В. Бабицкий лично посетил музей, осмотрел экспозицию «Шигирская кладовая» и пришел к выводу, что данный символ имеет потенциал.

По его словам, Шигирский идол по масштабам сравним с прославившим Челябинскую область городищем бронзового века на Аркаиме, где сейчас ведутся археологические раскопки. Аркаим привлекает не только историков, но и туристов: вокруг этого места сформировался мистический ореол. Точно так же Шигирский идол может сделать вклад в популяризацию Екатеринбурга и Свердловской области.

Шигир для каждого

Шигирский идол является древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптурой. По данным совместного исследования археологов Гёттингенского университета в Германии, Института археологии РАН и главного научного сотрудника из Свердловского областного музея, возраст артефакта составляет примерно 12 тыс. 250 лет. Для сравнения: возраст пирамиды Хеопса — 4,5 тыс. лет, а последние мамонты вымерли 3,7-4 тыс. лет назад.

Шигир для каждого

«В масштабах нашей жизни этот символ существует уже почти вечность. Он не «за белых» и не «за красных», не «за Восток» и не «за Запад». Нейтральный герой, способный хоть как-то объединить людей», — продолжает В. Бабицкий.

Иными словами, этот символ не имеет никакого бэкграунда, что создает простор для творчества художников, писателей и музыкантов. К примеру, кто-то может придумать «семью» Шигирского идола.

Шигир для каждого

«Это со всех сторон прекрасный персонаж, потенциал которого нужно развивать, посвящая ему образовательные и развлекательные события для широкого круга горожан, размещать на афишах, туристических картах и сувенирах. С последним постараемся справиться, а вот остальное — задача для городской администрации», — резюмировал собеседник УрБК.

Отметим, что на протяжении последних лет интерес к артефакту постоянно растет. По данным Свердловского областного краеведческого музея, в 2021 году «Шигирскую кладовую» посетило порядка 12 тыс. человек. В 2022 году их число выросло более чем на 4 тыс. — до 16 тыс. 581. В 2023 поставлен новый рекорд: более 28 тысяч посетителей.
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