УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

Число проведенных операций через СБП за год выросло в 1,5 раза

УрБК, Москва, 24.07.2025. Во II квартале 2025 года через Систему быстрых платежей (СБП) было проведено 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли в 1,5 раза и 1,6 раза соответственно, говорится в материалах Банка России.

Аналитики регулятора отмечают заметный рост популярности СБП среди пользователей.

«Во II квартале 2025 года переводами в СБП воспользовались 7 из 10 жителей нашей страны, оплатой товаров и услуг — 5 из 10. В среднем один гражданин в отчетном квартале совершил 31 перевод и оплатил через СБП 19 покупок», — сообщают эксперты ЦБ.

Ранее сообщалось, что доля безналичных платежей в РФ в розничном обороте с 2024 года выросла с 85,8% до 86,7%. Об этом рассказывала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, сейчас 12% операций совершается по QR-кодам и биометрии.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.07.2025 Доля операций по QR-кодам и биометрии на рынке платежей достигла 12%

УрБК, Москва, 04.07.2025. Доля безналичных платежей в РФ в розничном обороте с 2024 года выросла с 85,8% до 86,7%. Об ...

30.10.2023 Россияне в III квартале перечислили через СБП свыше 8 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.10.2023. Держатели банковских карт в РФ в III квартале 2023 года совершили через Систему быстрых ...

17.05.2023 За январь-март объем операций через Систему быстрых платежей составил 5,4 трлн рублей

УрБК, Москва, 17.05.2023. За январь-март 2023 года через Систему быстрых платежей (СБП) выполнено 1,2 млрд операций на ...

10.08.2022 Объем операций физлиц через СБП за год вырос в три раза

Объем операций физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале 2022 года составил 3 трлн руб. Это в три раза ...

10.08.2022 Объем операций физлиц через СБП за год вырос в три раза

УрБК, Москва, 10.08.2022. Объем операций физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале 2022 года составил ...

Популярные новости
26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума27.06.2025В Академическом районе Екатеринбурга выпускники школ продолжили традицию высаживать декоративные яблони
Архив новостей
Июль 2025 (547)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18